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Yaşam

Bekir Coşkun: Göbeğini kaşıyan adamla barışmak istiyorum!

Hürriyet’ten ayrılmasıyla medya gündemine oturan Bekir Coşkun Hürriyet gazetesi muhabiri Yeşim Çobankent ile yaptığı röportajda, okurla olan ilişkisini anlattı.

12 Eylül 2009 03:00

T24 - Hürriyet’ten ayrılmasıyla medya gündemine oturan Bekir Coşkun Hürriyet gazetesi muhabiri Yeşim Çobankent ile yaptığı röportajda, okurla olan ilişkisini anlattı.

Tartışmalara neden olan 'göbeğini kaşıyan adam' ifadesine açıklık getirdi.

AKP'nin seçim zaferinin ardından seçmenler için bu ifadeyi kullanan Coşkun, 'göbeğini kaşıyan adamla barışmak istiyorum' dedi.

Coşkun'un bu konudaki sözleri şöyle: 'Benim okurlarım çok zekidir. Onlardan bir grup televizyon bilgi yarışmasına çıkarın, bütün soruları yanıtlayacaklardır. Karşılaştığımızda bana gözleriyle, durum kötü diyorlar. Ağızlarını açtıklarında da inanılmaz şeyler söylüyorlar, her şeyi biliyorlar. Olan bitenlerin farkında olmayanlar da okumuyor zaten. Ben yıllarca onları da harekete geçirmeye çalıştım, baktım olmuyor 'göbeğini taşıyan adam' dedim. Böylece ilk defa okumaya başladılar. Göbeğini kaşıyan adamın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bazıları patron, bazıları gazetede editör çünkü. Göbeğini kaşıyan adamların sayısı çok fazla ve onlara ihtiyacımız var. Aslında ben onlarla barışmak istiyorum. Göbeğini kaşıyan adam çok duygusaldır, bana küfretmesi de bu yüzden. Yalnız anamı ve karımı işin içine katmasalardı iyi olurdu.'

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