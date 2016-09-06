Bekir Coşkun: FETÖ asıl şimdi girdi bize…

Sözcü yazarı Bekir Coşkun, 15 Temmuz darbe girişiminin planlayıcısı olmakla suçlanan ve devlet tarafından Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) olarak adlandırılan Gülen cemaatinin sızdığı iddia edilen kurumları irdeledi. "Cemaatin CHP, MHP, HDP, hatta Komünist Partisi'ne girdiğini" öne süren Coşkun, "Giremediği tek parti; AKP…" yorumunda bulundu. "Kozmik odalara, TÜBİTAK'a, şifrelere girdi" diyen Coşkun, "13 sene AKP'ye oy patlaması yaşatan, dünyanın en şaibeli seçim yazılım programı SEÇSİS'e girmiş mi?.. Girmemiş…" dedi. Coşkun, "Tüm yazarları cemaat tarafından mahkemeye verilmiş Sözcü'ye girmiş mesela… Ama FETÖ'ye 13 sene methiyeler yakan yalaka gazetelerin bir tekine girmiş mi?.. Hayır… Ben söyleyeyim size… FETÖ asıl şimdi girdi bize…" ifadelerini kullandı.

Coşkun'un Sözcü'de "FETÖ nerelerimize girdi" başlığıyla yayımlanan (6 Eylül 2016) yazısı şöyle:

Girdiği yerler:

CHP…

MHP…

HDP…

Hatta Komünist Partisi'ne…

Giremediği tek parti; AKP…

*

Girdiği yerler:

Okula girdi…

Hastaneye girdi…

Müracaata girdi…

Genel müdürlüğe girdi…

Daire başkanlığına girdi…

Müsteşarlığa girdi…

Hepsi saksı gibi oturduğuna göre, bu kurumların başındaki siyasilere girmiş mi?..

Hayır…

*

Kozmik odaya girdi…

Bilgisayarlara girdi…

Şifrelere girdi…

Arşive girdi…

Telefonlara girdi…

TÜBİTAK'a girdi…

İstatistiklere girdi…

Diyaliz makinesine dahi girdi…

13 sene AKP'ye oy patlaması yaşatan, dünyanın en şaibeli seçim yazılım programıSEÇSİS'e girmiş mi?..

Girmemiş…

*

Girdiği yerler:

Kuleli…

Harp akademileri…

Harp okulları…

Askeri liseler…

Tümü kapatıldı…

Ama hiçbirisi kapatılmadığına göre; İmam hatip okuluna bir tekine olsun, ilahiyat fakültelerinden birisine olsun girmiş mi FETÖ…

Asla…

*

Tüm yazarları cemaat tarafından mahkemeye verilmiş SÖZCÜ'ye girmiş mesela… Ama FETÖ'ye 13 sene methiyeler yakan yalaka gazetelerin bir tekine girmiş mi?..

Hayır…

*

Ömer Faruk Eminağaoğlu'nun, Emine Ülker Tarhan'ın YARSAV'ına girdi, kapatıldı…

Deniz Feneri'ne, Ensar Vakfı'na girmiş mi?..

Katiyen…

*

Ben söyleyeyim size…

FETÖ asıl şimdi girdi bize…