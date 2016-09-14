Bekir Coşkun: En ufak nefrette aklına bıçak geliyor çünkü çocukluğunda kesmenin "sevap" olduğunu öğrettiler

Sözcü yazarı Bekir Coşkun, Kurban Bayramı'yla ilgili olarak "En ufak bir nefrette hemen aklına bıçak geliyor… Pala… Satır…Çünkü çocukluğundan bu yana ona kesmenin “sevap” olduğunu öğrettiler…" ifadelerini kullandı.

Bekir Coşkun'un Sözcü gazetesinin bugünkü (14 Eylül 2016) nüshasında yayımlanan 'Keçi…' başlıklı yazısı şöyle:

Keçi dilinden yazdığım için…

Keçi anladı…

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Aklım keçiden biraz daha fazla olduğu için, bu kesme kültürünün bu toprakları kana boğduğunun farkındayım…

En ufak bir nefrette hemen aklına bıçak geliyor…

Pala…

Satır…

Çünkü çocukluğundan bu yana ona kesmenin “sevap” olduğunu öğrettiler…

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Son yıllarda Diyanet “Çocuklar görmesin” diyor…

Çocuklardan gizli ibadet niçin olsun?…

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Sonunda İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi kurban kesimine karşı çıkan Leman Sam davasında karar verdi:

“Kurban kesmek ibadet değildir, gelenektir… Tarihin ilk dönemlerinden bu yana çeşitli toplumlarda kurban kesme geleneği vardır. Dolayısıyla kurban geleneğinin bir dini değer olarak görülmesi mümkün değildir. Bu nedenle Emine Leman Şenken'ın (Leman Sam) beraatına karar verilmiştir…”

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Caddelerde eli satırlı insanlar hayvanları kovalıyorlar, traktörlerin arkasına bağlanmış ayakları kırılmış buzağıları sürüklüyorlar, sokaklar parçalanmış et kokuyor, İstanbul Boğazı kırmızı kan akıyor…

Ama gazeteler dincilerin korkusundan bunları sayfalarına koyamadılar…

Gizlendiğini sanan keçi psikolojisidir…

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Kesme kültürüdür bu…

Keçi anladı da……..