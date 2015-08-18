Bekir Coşkun: Dolar yükselince, karakol basılınca, bomba patlayınca AKP'nin oyları artıyor; nasıl milletsin?

Sözcü yazarı Bekir Coşkun, son dönemde artan terör olaylarının anket sonuçlarına yansımalarına ilişkin olarak, "Dolar yükselince, karakol basılınca, bomba patlayınca AKP'nin oyları artıyor; nasıl milletsin?" diye sordu.

Bekir Coşkun'un Sözcü'de "Nasıl milletsin?" başlığıyla yayımlanan (18 Ağustos 2015) yazısı şöyle:

Yoklamalara göre AKP’nin oylarında artış var…

Artması lazımdı…

*

Dolar 2.86; oyları arttı…

Borsa çöktü; oylar çıktı

Karakolu bastılar; oylar yükseldi…

Bomba patladı; biraz daha çıktı…

Dört şehit; oyları fırladı…

100 can gitti; tek başına iktidardır…

*

Allah korusun bir deprem…

Bir de iç savaş çıkarsa…

Al sana 400 milletvekili…

*

Nasıl milletsin?..

*

Trabzon’da şehit tabutunun başında “Ne mutlu onun ailesine, ne mutlu yakınlarına” dedikten sonra müjdeyi “makamların yücesi olan böyle bir makama Ahmet kardeşimiz ulaşmış durumda” diyerek verdi…

O kalabalıktan bir tek kişi başını kaldırıp da “Sen bu meydanda bu kürsüde analar ağlamasın diye açılım sürecini kim ne derse desin sürdüreceğiz demedin mi?..”diye sormadı…

“Seni başkan yapacağız” diye bağırdılar…

*

Nasıl milletsin?..

*

Canımsın, ciğerimsin ama…

Bu oyunları, çelişkileri, rezaletleri, ihanetleri nasıl göremezsin?…

Seni ahmak yerine koymalarını nasıl anlamazsın?..

Hiç mi hafızan yok kurban olayım…

Hiç mi aklında kalmadı neler olmuştu?..

Bir tekiniz sorsanız ya:

“Sizin çocuklar yalıda, gemide, kazada, kârda kazançta en iyi noktaya ulaşıyorlar da, niye Ahmet kardeşimizin ulaştığı duruma yakın yerlere gelince tüyüyorlar?..”

*

Kusura bakma ama milletim…

Bu gelen şehit tabutlarında payın var…

O teslimiyetin, o saflığın, o takıntıların, o körü körüne inanışların, o körlüğün, o idraksizliğin… Bu vurdumduymazlığın siyaset atölyelerinde eritilip birer kör kurşuna döküldüğünde…

Vuruyor işte yavrunu…

*

Bak şimdi yine seçim var…

“Seni başkan yapacağız” diye zıpla…

400 milletvekili verirsen…

Kurtuldun gitti…