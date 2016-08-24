Bekir Coşkun: Biz senin ne terlikle kovalanan tankın, ne de terliğin oluruz

Sözcü yazarı Bekir Coşkun, TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimiyle ilgili olarak "Terlikle tank kovalamak da demokrasidir ama her zaman tank ile terliği bir arada nerede bulacaksın. Sevsen de sevmesen de karşı sestir demokrasi. Biz susarsak, özgürlük susar. Biz susarsak, hukuk dilsizdir. Biz susarsak, rejim ağraz kalır" dedi.

Bekir Coşkun'un "Susarsam duy beni…" başlığıyla yayımlanan (24 Ağustos 2016) yazısı şöyle:

Terlikle tank kovalamak da

demokrasidir ama…

Her zaman tank ile terliği bir

arada nerede bulacaksın…

*

Sevsen de sevmesen de karşı

sestir demokrasi…

Biz susarsak, özgürlük susar…

Biz susarsak, hukuk dilsizdir…

Biz susarsak, rejim ağraz kalır…

*

Salalar…

Tekbirler…

85 bin camiden hoparlörler…

Mahalleli duyar tabii ki…

Ama biz susarsak, Atlas

Okyanusu'ndan Japon Denizi'ne…

Alaska'dan Güney Kutbu'na kadar

gider suskunluğun sesi…

Dünya kulak kesilir…

Çünkü demokrasinin tabiatıdır; ses geldiği sürece her şey olağandır…

Ama ses kesildiğinde, dünyanın öbür ucundan duyulur…

*

Biz susarsak, Fırtına Deresi'nin

şelaleleri sessizdir…

Biz susarsak, yaylaları duyamazsın…

Biz susarsak, ağaçların dili gider…

Biz susarsak, kumrular, yunuslar,

karacalar, kediler dilsiz kalır…

*

Biz susarsak…

Biz susarsak, tecavüze uğrayan

çocukların sesi çıkmaz…

Biz susarsak, bıçaklanan kadınlar

dilsizdir…

Biz susarsak; Taksim, Kadıköy,

Gündoğdu, Alsancak, Tandoğan,

Kızlay susar…

*

OHAL diye diye, o hale getirme bizi…

*

Terlikle tank kovalandı diye

“demokrasi işte budur” deme…

240 insanın canına mal olan, ülkeyi tükenme aşamasına getiren ve dünyaya rezil eden o kâbus; demokrasi kültürünün, demokrasi vicdanının, demokrasi ahlakının sesi kesildiği içindi…

*

Biz susarsak, vicdan susar…

Çünkü bizim sesimiz; aydınlık umutları olan bir ülke istemek dışında, hiçbir ikbal, hiçbir çıkar, hiçbir avanta beklemeyen, sadece vicdanın sesidir…

*

Biz ne senin terlikle kovalanan tankın…

Ne de terliğin oluruz…

Bunu da bil…