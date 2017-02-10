Bekir Coşkun: Atatürk'süz cumhuriyet, imansız din yarattılar, vatansız memleket üzerinde çalışıyorlar

Sözcü yazarı Bekir Coşkun, iktidara yönelik eleştirilerini ironi ile kaleme aldığı yazısında "Atatürk'süz cumhuriyet… İsmet Paşa'sız Kurtuluş Savaşı bunların aklıdır… İmansız din yarattılar… Ellerinde Kuran… Dillerinde din, ibadet, hayır, sevap, İslam… Ama Allah korkusu yok…" dedi. Coşkun, "Şimdi sıra geldi: Mucit; parlamentosuz, hükümetsiz, yargısız, hukuksuz “demokrasi” yapıyor size… Olan bu… Siz mucidi izleyin... Vatansız memleket üzerinde çalışıyor, buldu-bulacak…" ifadesini kullandı.

Coşkun'un Sözcü'de "Mucit" başlığıyla yayımlanan (10 Şubat 2017) yazısı şöyle:

Bütün icatları batılılar yaptı diyoruz ama…

Seçmensiz oyu ilk kez bunlar keşfettiler… 7 Haziran -1 Kasım seçimleri arasındaki dört ayda seçmen yaşındaki nüfus artmadı, seçmen sayısı 2 milyon 100 bin arttı…

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Habersiz gazete bunların zamanında basıldı…

Kıyamet kopsun, göremezsin…

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Meclissiz kanun…

Meclis açık, kanunlar 900 metre uzaktaki Saray'da yapılıyor…

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Susuz dere…

Tohumsuz sebze…

Arısız bal…

Ağaçsız park…

Turistsiz turizm…

Doktorsuz hastaneyi bunlarda gördük…

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Motorsuz uçak yaptılar…

İçine bile bindi, uçamadı tabii…

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Ergenekon'da silahlı örgütün başını yakaladılar, örgüt yoktu…

FETÖ'de örgütü yakaladılar, başı yok…

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Öyle bir hukuksuz yargı icat ettiler ki…

Savcısı bile bırakıp kaçtı…

*

Hırsızı olmayan hırsızlığa ilk kez bu dönemde rastlandı…

Bant, kaset, kanıt, kasa, kutu, Euro, dolar, tümü elde…

Hırsızlar yok…

*

Ordusuz Genelkurmay Başkanı bunların buluşudur…

Askeri hastaneler Sağlık Bakanlığı'na, askeri mahkemeler Adalet Bakanlığı'na gitti… Jandarma ile Sahil Güvenlik İçişleri Bakanlığı'na geçti… Deniz, Hava ve Kara Kuvvetleri komutanları Milli Savunma Bakanlığı'na bağlandı…

Genelkurmay Başkanı hücuma geçse, iki yaver, bir şoför…

*

Atatürk'süz cumhuriyet…

İsmet Paşa'sız Kurtuluş Savaşı bunların aklıdır…

*

İmansız din yarattılar…

Namaz kılıyor, görkemli iftar sofralarında oruç tutuyor, umreye-hacca gidiyor… Ellerinde Kuran… Dillerinde din, ibadet, hayır, sevap, İslam…

Ama Allah korkusu yok…

*

Şimdi sıra geldi:

Mucit; parlamentosuz, hükümetsiz, yargısız, hukuksuz “demokrasi” yapıyor size…

Olan bu…

*

Siz mucidi izleyin…

Vatansız memleket üzerinde çalışıyor, buldu-bulacak…