Bekir Coşkun: 200 bin dolarını bozduran Reis, 54 bin lira içeride...

Sözcü yazarı Bekir Coşkun, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yükselen döviz kurunun ardından 200 bin dolar bozdurduğu iddiasıyla ilgili olarak "O gün dolar 3.58 dedik. Bu yazı yazılırken dolar; 3.85. Reisin kaybettiği para: 54.000 TL" dedi.

Bekir Coşkun'un "Dolarını bozduran Reis, 54 bn TL içerde…" başlığıyla yayımlanan (13 Ocak 2017) yazısı şöyle:

Ekonomiden anlıyor tabi… Reis 200 bin dolarını bozdurdu… O gün (2 Aralık 2016) dolar 3.58… Vatandaşlara da seslenerek “Yastık altında doları olanlar bozdurup TL'ye geçsin… Ne lüzumu var dövize değer kazandıracağız” dedi… İşi bilen başka… Yastığı kapan koştu…

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Yalaka lokantacılar “Döviz bozdurma dekontunu getirene bedava kebap”… Berber “Getir dekontu saç‐sakal‐bıyık düzeltme bedava”… Fırıncı “Getir dekontu, götür ekmeği” dedi… Mezarcı… “Dolarını bozdurana bedava mezar taşı…” İnsanlar dolarlarını götürüp bozdurdular neticede…

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Bilmese niye söylesin?.. Kendi 200 bin dolarını bozdurduğuna göre… (Tabii ki kamuoyuna açıklandığı kısmı kadar konuşuyoruz) O gün dolar 3.58 dedik… Bu yazı yazılırken dolar; 3.85… Reisin kaybettiği para: 54.000 TL…

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Terör hesabı yaptı; 300 şehit mezarlığı doldu… TSK üzerinde hesap yaptı; ordu kalmadı… FETÖ ortaklığı hesabı; devletin yarısı gitti… Suriye bataklığının maliyeti; ekonomi çöktü… İmamlar ordusu yetiştirmenin bu ülkeye bedelini daha bilemiyoruz… Kıyılan, kurutulan, kesilen, yok edilen doğanın toplam maliyeti bir vatan… Yıkılan hukukun, dolan hapishanelerin, çöken devletin maliyetini kuşaklar ödeyemeyecek… Bir de dolar hesabıydı: Dolarları artırayım derken; Reis 54 bin TL içeride…

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Bilen bir başka oluyor… Bir de şu anayasa hesabına inanıp, TC'yi bozdurup da diktatörlüğe götürüp yatırım yaparsanız var ya… Dekontu getirene, canını kurtarmak bedava…