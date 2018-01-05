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Bekir Bozdağ'dan tepki çeken açıklama: Diyanet'in uygulayacağı tek kanun var, Allah'ın kanunları

Diyanet'in "nikah" ve "buluğ" tanımları kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor

05 Ocak 2018 16:05

Diyanet İşleri Başkanlığı resmi web sitesinde yer alan "nikah" ve "buluğ" tanımları üzerine kamuoyunda tartışmalar devam ederken Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Diyanet fetvasını savundu. Bozdağ, "Diyanet’in fetva verirken uygulayacağı tek kanun Allah’ın kanunlarıdır" ifadesini kullanırken açıklama, "laik hukuk devletini unuttu" yorumlarına neden oldu. 

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Bozdağ, Diyanet'in bu fetvasını savunurken, Türkiye Cumhuriyeti anayasasında yer alan laiklik ilkesini tamamen unuttu. Bozdağ, “Diyanet’in uygulayacağı tek kanun var fetva verirken, Allah’ın kanunlarıdır" dedi.

Bu arada Diyanet'in resmi web sitesinde "nikah" ve "buluğ" tanımları üzerine yapılan açıklamalar kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor.

 

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