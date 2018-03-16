Bekir Bozdağ'dan talimat: Kuran kursu olmayan ilçe kalmayacak

Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan sorumlu Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Türkiye genelinde 15 bin Kuran kursunda 1 milyon öğrencinin eğitim görmesine, sadece yaz kuran kurslarını takip eden öğrenci sayısının 3 milyona yaklaşmasına karşın “Kuran kursu olmayan ilçe kalmayacak” talimatını verdi. Bozdağ, “Öğrenciyi de atadığımız hoca bulsun. İlçe müftüsü bulamıyorsa o müftüyü görevden derhal alalım” dedi.

Bozdağ, önceki gün, tüm il müftülerine ve Diyanet teşkilatına “Kuran Kursu olmayan ilçe kalmayacak” talimatı verdi. Önceki gün Haymana’da gerçekleştirilen İl Müftüleri İstaşere toplantısında konuşan Bozdağ, bazı ilçelerde Kuran kursu olmadığını belirterek, “Soruyorum, ‘burada Kuran kursu niye yok.’ ‘Burada öğrenci bulamayız.’ Kardeşim sen aç bakayım. Öğrenci bulamazsan imamların müezzinlerin çocukları oraya gider. İlçe merkezinde Kuran kursu olmayan hiçbir yer bırakmayacağız. Öğrenci sayısına bakmayalım. Öğrenciyi de atadağımız hoca bulsun. İlçe müftüsü bulamıyorsa görevden alalım. Kuran kursu olmayan ilçe müftüsünü görevde tutmak, işin Bakanı olarak istemiyorum. ‘Öğrenci bulamıyorum’ yok böyle bir mazeret” dedi.

"Yüzde 59 Kuran okuyamıyor"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da, ocak ayı sonunda Kocaeli’de bir Kuran kursu açılısında, Afrin harekâtına işaret ederek, “Onlar oralarda çarpışıyorlar, biz burada Kuran kurslarını açıyoruz. Onlar orada biz burada cihada devam ediyoruz” demişti. Erbaş, “Kuran okuyanların oranı ülkemizde hâlâ yüzde 41. Yüzde 99’umuz Müslümanız diye hep iftihar ediyoruz ya, yüzde 99’u Müslüman olan bir ülkenin yüzde 59’u kendisine indirilen Kuran’ı Kerimi okuyamıyor. İşte ihtiyaç bu” ifadesini kullanmıştı.

Diyanet'ten kurs rakamları

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2017 faaliyet raporuna göre:

-2017 yılında 15 bin 91 Kuran kursu açıldı. 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Kuran kurslarında 37 bin 617 öğretici görev yaptı.

-Aynı dönemde Kuran kurslarında 1 milyon 31 bin 675 öğrenci eğitim gördü. Öğrencilerin 870 bin 719’u kız öğrenci.

-4-6 yaş grubuna hizmet eren 2 bin 980 Kuran kursunda 87 bin 790 öğrenci eğitim gördü.

-Engelliler için açılan Kuran kurslarında 2 bin 680 öğrenci eğitim gördü.

-2017 yılında 7 bin 825 camide kuran kursu açıldı. Camilerdeki kurslarda 112 bin 998 öğrenci eğitim gördü.

-Kuran kurslarında 8 bin 28 öğrenciye hafızlık belgesi verildi.

-2017 yılı yaz Kuran kurslarını 2 milyon 849 bin 843 öğrenci takip etti.