Bekir Bozdağ'dan Erdoğan'a: Bu hasretin artık bitmesi lazım

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı AKP'ye üyeliğine ilişkin olarak, "AK Parti'yi kuran, tüzüğünü, programını oluşturan, başarıdan başarıya koşturan ve bugün Türkiye'yi dünyanın en güçlü ülkelerinden biri haline getiren bu kadronun liderinin AK Parti'ye dönmesi AK Partilileri çok sevindirecektir. Artık bu hasretin bitmesi lazım" diye konuştu.

TRT Haber'de gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Bozdağ'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Cumhurbaşkanı Seçim Kanunu'nda 'Partisiyle ilişiği kesilir' kuralı halen var, uyum değişikliği yapılmadı ama değişiklik yapılmamış olsa bile anayasa değişikliği çok açıkça bunu izah etmiş durumda. Cumhurbaşkanı Seçim Kanunu'ndaki hüküm ölü bir kural haline geldi. Orada görünürde var ama gerçekte anlamsızlaştı. Sayın Cumhurbaşkanımız Resmi Gazete'de kesin sonuçların yayımlanmasından sonra partili olabilecektir. AK Parti'yi kuran, tüzüğünü, programını oluşturan, başarıdan başarıya koşturan ve bugün Türkiye'yi dünyanın en güçlü ülkelerinden biri haline getiren bu kadronun liderinin AK Parti'ye dönmesi ve AK Parti'de kaldığı yerden 'Haydi Bismillah' demesi ben eminim ki AK Parti'lileri çok sevindirecektir. Ayrıca Türkiye'nin siyasetine ve demokrasisine ayrı bir güç katacaktır diye düşünüyorum. Biz de Cumhurbaşkanımızı bekliyoruz, artık bu hasretin bitmesi lazım."

Fransız siyaset bilimci

Defarges'ın açıklamaları

Bozdağ, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransız siyaset bilimci Philippe Moreau Defarges'ın bir televizyon kanalında kendisiyle ilgili sarf ettiği alçakça sözlerle ilgili suç duyurusunda bulunmuş. Adalet Bakanlığı mı takip edecek bu suç duyurusunu?" sorusu üzerine, suç duyurusunun bir Fransa bir de Türkiye ayağı olduğunu dile getirdi.

Kanunların buna izin verdiğinin, savcılıkların gerekli değerlendirmeyi yapacağının altını çizen Bozdağ, açıklamaların, Türkiye dışında bazı ülkelerle siyasetçilerin, siyaset bilimcilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı kin, nefret ve düşmanlığın nasıl zirve yaptığını gösterdiğini anlattı. Bozdağ, şunları kaydetti:

"Bir ülkenin cumhurbaşkanına karşı 'Suikast yapılmalı' diyor alçağın biri. Bunu da televizyon veriyor, insanlar canlı yayında bunu seyrediyor, programı yapan da müdahale etmiyor. Fransa'da kimse 'Nasıl olur da sen böyle bir şey yaparsın' demiyor. Bu Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye için ne kadar kıymetli ve Türk milleti için ne kadar korunması gereken biri olduğunu gösteriyor. Büyük, güçlü, müreffeh Türkiye istemeyenlerin hedefinde olan kişi Sayın Cumhurbaşkanımızdır. Onun varlığını kendi ülkeleri ve hedefleri için bir tehdit olarak görüyorlar. 'Tayyip Bey giderse eski Türkiye'ye geri dönebiliriz' hayalleri kuruyorlar."

Bozdağ, Hakimler Savcılar Kurulunun (HSK) ne zaman göreve başlayacağının sorulması üzerine, üyelerin 30 gün içinde belirleneceğini, HSK'nın kırkıncı günden sonra göreve başlayacağını, YSK kesin sonuçları ay sonunda açıkladığı takdirde, üye seçimlerinin mayıs ayında tamamlanacağını dile getirdi.

Uyum yasaları

Uyum yasalarına ilişkin bir soruya karşılık Bozdağ, bu yasaların gerektirdiği konuların tamamına yakınının teknik ve emredici konular olduğunu, partilerin farklı bir tercihte bulunma şanslarının bulunmadığını söyledi.

Bu vesileyle yapılacak başka değişiklikler konusunda uzlaşmalar olabileceğine dikkati çeken Bozdağ, "Partiler, Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Kanunlarına, uyum nedeniyle müdahale edileceğini biliyor. Bu vesileyle başka konularda değişiklik yapılabilir. Bazı konularda farklı görüşler ortaya çıkabilir. Uyum yasalarıyla ilgili taslaklarımızı hazırlamış durumdayız, bunları kamuoyu ile paylaşacağız. Partilerle, komisyon ve Genel Kurul esnasında görüşeceğiz. 'Bizim önerdiğimiz formül en değerli formüldür' demiyoruz. Tamamen teknik konular. Kim iyisini getirirse o iyiyi yapmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin, FETÖ'nün sözde "hava kuvvetleri imamı" firari Adil Öksüz'ün arama çalışmalarına ilişkin şunları kaydetti:

"Devletin elinden kaçanlar olabilir ama bu kaçış ilanihaye sürmez. Çekirge bir hoplar, iki hoplar sonuçta bir yerde kesinlikle yakalanır. Benim kanaatim Türkiye içinde birileri tarafından saklandığı şeklindedir. Devlet bütün birimleriyle, imkanlarıyla teyakkuza geçti, onu arıyor. Bütün bunlara rağmen Türkiye dışına çıkabilmesi kolay gözükmüyor. Ben hala birileri tarafından saklandığını düşünüyorum. Eninde sonunda bir açık verecekler ve bir yerde yakalanıp yargının önüne çıkarılacak. Bundan kaçış yok."