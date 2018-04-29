Bekir Bozdağ'dan CHP ile İYİ Parti kararına eleştiri: Bu siyasi ahlaksızlığın en yeni ve en son örneğidir

CHP'nin 15 milletvekilinin İYİ Parti'ye geçmesine AKP ve MHP'den eleştiriler geldi.

CHP'nin bu hamlesiyle İYİ Parti mecliste grup kurarak parlamenter ve cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılabilmek için önündeki engelleri de aşmış oldu.

Başbakan Yardımcısı ve hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda "Bu siyasi ahlaksızlığın en yeni ve en son örneğidir, aşık bir siyasi mühendisliktir" dedi.

AKP sözcüsü Mahir Ünal da "Kılıçdaroğlu siyasi bir onursuzluğa imza atmıştır" diye tepki gösterdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de 23 Nisan mesajını bir gün önce yayımlayıp milletvekillerinin geçişini 'çatırdama ve siyasi çürüme hali' olarak tanımladı.

Bekir Bozdağ'ın Twitter hesabından @bybekirbozdag yaptığı açıklamada şu ifadeler yer alıyor:

"… Geçmişte HDP'nin başarısı için dua / destek olan CHP, bugün başkalarının başarısı için duadan ötesini yaptı. 15 Milletvekilinin partisinden istifa ettirip başka partiye tranferini sağladı. Bu siyasi ahlaksızlığın en yeni ve en son örneğidir, açık bir siyasi mühendisliktir."

"Bu operasyon, geçmişte Güneş Motel'de ve 28 Şubat sürecinde kurulmuş vekil pazarının 2018'de tekrarı anlamına geliyor mu?/Gelmiyor mu?/ Ne dersiniz?"

"CHP yönetiminin ahlaktan, dürüstlükten uzak bu tutumu, bir aldatmadır, bir hiledir. Bu,adı konulmamış bir ittifaktır. Ama bu ittifak, ilkeler ittifakı değil, ilkesizler ve ilkesizlikler ittifakıdır. Bu ittifak, şeffaf, dürüst, ahlaki ve meşru bir ittifak değildir."

"Cumhurbaşkanımız R. Tayyip Erdoğan karşıtlığı, CHP yönetimi ve bazılarının gözlerini kör etmiş, akıllarını başından almıştır. Düşmanlıktan gözleri göremez hale gelmiş ve akılları başından gitmiş olanlarla yol da yürünmez, seçim de kazanılmaz, iktidar da olunmaz."

CHP'li milletvekillerinin İYİ Parti'ye geçmesine ilişkin Adalet ve Kalkınma Partisi sözcüsü Mahir Ünal'dan da açıklama geldi.

Ünal, "İlke ittifakından bahseden Kılıçdaroğlu siyasi bir onursuzluğa imza atmıştır" dedi ve ekledi:

"Bugünler, 40 yıl boyunca devletin içine sızmış, kuklacıların bir diğer aparatı FETÖ'nün nasıl çelikten bir irade ve kararlı mücadeleyle yok edildiğinin anlatılacağı günler olarak tarihe geçecektir. Bugünler, millet iradesinin nasıl egemen kılındığının, 1950'lerde 'Yeter söz milletindir.' diyerek verilen mücadelenin nasıl başarıya ulaştığının anlatıldığı yıllar olacaktır."

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle mesaj yayımlayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de, "Demokrasi nutku atanların, ilkeli ittifaktan bahsedenlerin ayak ve siyasi oyunlara heves etmeleri tam bir çatırdama ve siyasi çürüme halidir" dedi.

Bahçeli mesajında "Gazi Meclis'in hür iradesini, 98 yıllık izzetini, ikbal arayışlarıyla, dahası hülle ve hile yoluyla karalamaya, karartmaya çalışan siyasi düşükler, milletimizin demokratik kazanımlarına kast etmenin cezai karşılığını kuşkusuz sandıkta görecektir" ifadelerini kullandı.