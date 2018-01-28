Bekir Bozdağ'a yanıt: TMMOB teröre de, savaş seviciliğine de karşıdır

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Kuzeybatısında bulunan Afrin'e yönelik başaltılan Zeytin Dalı Harekâtı'nı eleştiren Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, (TMMOB) Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ardından kendilerini hedef alan Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'a tepki gösterdi Yapılan açıklamada, “Güneş balçıkla sıvanamaz, gerçekler karartılamaz! TMMOB teröre de savaş seviciliğine de karşıdır" dendi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Zeytin Dalı Harekâtı’na karşı çıkan ve bunu ‘Savaşa hayır’ diyerek ifade eden TTB ve TMMOB’ı hedef göstererek, bu kurumların isimlerinden "Türk" ifadesinin çıkarılmasını istemişti.

Bozdağ sosyal medya hesabı Twitter’dan konuya değinmiş,. Erdoğan’la aynı ifadeyi kullanan Bozdağ, kurumların isimlerinden ‘Türk’ ifadesini çıkarması gerektiğini savunmuştu. Bozdağ, "Bu kurumlar da ‘devletini ve milletini seven’ mühendis, mimar ve doktorların söz konusu yönetimleri değiştirmesi gerektiğini" söylemişti.

Bozdağ, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Türk Tabipler Birliği (TTB) ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB)yönetimleri, bugüne dek terör örgütlerinin, teröristler, terör saldırıları ve terör örgütü katliamlarına dair en ufak bir eleştiri dahi yapmadığı, ama dara ve zora düştükçe onlara destek verdiği açıktır.



İnsan Hakları ve barış kavramları; artık bu yönetimlerin terör seviciliğini örtemez hale gelmiştir. Sahi, TTB ve TMMOB yönetimleri, gerçekte kimleri temsil ediyorlar? Türk tabip, mühendis ve mimarları ve çıkarlarını mı yoksa terör örgütleri ve çıkarlarını mı temsil ediyorlar?

"Türk ismini kullanamazlar"

Bu haliyle; Türk Tabipler Birliği yönetimi, Türk tabiplerini; Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği yönetimi, Türk mühendis ve mimarlarını temsil edemez ve adlarında “Türk” ismini kullanamazlar.

Türkiye’de bu kadarmilletini, bayrağını, vatanını ve devletini seven tabip, mühendis ve mimar varken, TTB ve TMMOB yönetiminin hala terör sevicilerin elinde olması, tabipler, mühendisler ve mimarlar için utanç verici, Türkiye içinse kabul edilemez, bir durumdur.



Türk Tabipler Birliği ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği yönetimleri, ya görevlerini bırakmalıdır ya da adlarındaki “Türk” ismini çıkarmalıdır veyahut da milletini ve devletini seven tabipler ile mühendis ve mimarlar, terör sevici bu yönetimleri değiştirmelidir.”

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"Teröre de savaş seviciliğine de karşıyız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ’ın hedef göstermesi sonrasında TMMOB’den AKP’ye yanıt verildi. TMMOB Yönetim Kurulu imzasıyla yapılan “Güneş balçıkla sıvanamaz, gerçekler karartılamaz! TMMOB teröre de savaş seviciliğine de karşıdır” başlıklı açıklamada, “Bozdağ’ın Fethullah cemaatine geçmişte verdiği desteğin herkesin malumu olduğu kadar, TMMOB’nin teröre yaklaşımı da çok açıktır” denildi.

“TMMOB, terörü, birçok açıklamamızda belirttiğimiz üzere, kimden ve nereden gelirse gelsin kınamıştır” ifadesini kullanan TMMOB, şiddet eylemlerine karşı yaptıkları açıklamaları sıraladıktan sonra da, “(bu) açıklamalar, TMMOB’nin kimden ve nereden gelirse gelsin terörü kınadığı açıklamalarından yalnızca bazılarıdır. Bu nedenle güneş balçıkla sıvanamaz, gerçekler karartılamaz diyoruz” dedi.

Açıklama şu ifadelerle devam etti:

“Sayın Bozdağ ve kamuoyu bilmelidir ki, bilimden aldığı güçle, halkımızın, ülkemizin refah ve esenliği için çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının örgütü olan TMMOB ‘ülkede, bölgede, dünyada barış’ yanlısıdır.



Bizler, aklımız, bilincimiz, vicdanımız doğrultusunda ülkemize, halkımıza, çocuklarımıza karşı sorumluluklarımızı yerine getiriyor ve teröre de savaş seviciliğine de hayır, yaşasın insan yaşamı, yaşasın barış diyoruz.”