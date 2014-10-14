Bekir Bozdağ yeğenini danışmanı yaptı iddiası

Haber, kaynağından yalanlandığı için yayından kaldırılmıştır. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın yeğeninin, "danışman" değil, "düz memur" olarak başka bir bakanlıktan Adalet Bakanlığı'na geçtiği bildirildi.

Bozdağ konu ile ilgili şunları söyledi:

"Güya ben yeğenimi danışman yapmışım. Bu kadar ahlaksızlık olmaz. Benim yeğenim olmayan, uzaktan yakından akrabam dahi olmayan, danışmanım da olmayan birisi. Peşpeşe giriyorlar. 'Bekir Bozdağ danışmanını şunu yaptı.' Ben bu yalancılara ne diyeyim? Mahkemeye veriyorum, avukatıma talimat verdim, suç duyurusunda bulunacak. Başka biri başka... Onun için bu tür falana karşı, filana karşı yapılıyor... Bunlar bol bol iftira yapıyorlar. Onlara cevap vermeyeceğim artık, çünkü iftiralara cevap verecek, vakit kaybedecek halimiz yok."

Düzeltir, muhataplarından ve okurlarımızdan özür dileriz.