Bekir Bozdağ: Yanı başımızdaki yangınlara rağmen Türkiye huzur adası olma vasfını koruyor

Suriye’de devam eden çatışmalar ve Irak’ta ABD işgalinin ardından hala güvenliğin sağlanamadığını anımsatan Adalet Bakanı Bozdağ, "Yanı başımızdaki yangınlara rağmen Türkiye huzur adası olma vasfını koruyor ve ekonomisi de her şeyiyle büyümeye devam ediyor" dedi.

Sputnik'te yer alan habere göre; partisinin Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde düzenlediği bayramlaşma programına katılan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, yaptığı konuşmada, Türkiye'de bayramın huzur içesinde yaşandığını, dünyanın her yerinde de bayramın huzur ve barış içinde yaşanmasını arzu ettiklerini belirtti.

"Türkiye ekonomisi de her şeyiyle

büyümeye devam ediyor"

”79 milyon nüfusuyla gelişen, büyüyen ekonomisiyle, alt yapıda ve üst yapıda elde ettiği başarısıyla Türkiye büyümeye devam ediyor” diyen Bozdağ şöyle devam etti: “Yanı başımızdaki yangınlara rağmen işte Suriye'de 5 yıla yaklaşan iç savaşa, Irak'ta 10 yılı aşan iç kargaşaya ve başka pek çok olumsuzluklara rağmen, Türkiye huzur adası olma vasfını koruyor ve ekonomisi de her şeyiyle büyümeye devam ediyor. İnşallah önümüzdeki süreçte de Türkiye büyümeye devam edecektir. Şu anda dünyada en hızlı büyüyen üç ülkesinden biri Türkiye. Faizler yeniden düşme trendine girdi. Enflasyon yeniden aşağıya doğru seyre başladı. Alt yapı ve üst yapılarıyla Türkiye gelişmesini sürdürecektir.”

Türkiye’nin büyümesinden rahatsız olan çevrelerin, Türkiye’nin önüne engel çıkarmada yarış içerisine girdiğini belirten Bozdağ, ''Türkiye ne zaman büyümesini belli noktalara getirdiyse her zaman Türkiye’nin önüne değişik engeller çıkarılmıştır. Ama hamdolsun son 14 yılda önümüze hangi engel çıktıysa bu engeli sabırla, metanetle ve cesaretle aşmayı başardık. Bundan sonra da çıkarılacak her engeli yine hükümetimiz, milletimiz ve devletimiz aşacaktır. Bundan kimsenin endişesi olmamalıdır'' ifadelerini kullandı.

"Uluslararası yayın organları Cumhurbaşkanımızı itibarsızlaştırma

projesi yapıyor"

Suriye ve Irak’taki kargaşa olmasaydı, Türkiye'nin AK Parti hükümetinin ortaya koyduğu performansla daha güçlü bir noktaya geleceğini kaydeden Bozdağ, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bunu herkes fark ediyor. Onun için dikkat edin Türkiye’ye dönük karalama kampanyaları sadece bizim içimizdeki AK Parti karşıtları tarafından yürütülmüyor. Dışarıdaki çevreler tarafından da yürütülüyor. Sayın Cumhurbaşkanımızı (Recep Tayyip Erdoğan), AK Parti Hükümetlerini itibarsızlaştırmak için uluslararası büyük yayın organları, siyasiler, çevreler hep beraber el birliğiyle bir itibarsızlaştırma projesi yapıyorlar. Ne hesap ediyorlar? AK Parti, Türkiye’nin başından giderse biz Türkiye’yi istediğimiz gibi rüzgarların istikametine doğru sevkle idare edebiliriz.”

"Bize sövenlerin menfaatleri zayıf

bir Türkiye'de bir araya geliyor"

Karanlık çevrelerin AK Parti'ye karşı birleştiğini belirten Bozdağ, “Bize sövenlere lütfen bakın. Bizi yerin dibine geçirmek isteyenlere bakın. Birbirine benzemez bütün çevreler bir araya gelmişler. Hem terör örgütleri, hem bir kısım siyasiler, hem medya, hem uluslararası bazı güçler, uluslararası bazı medya çevreleri hep beraber hareket ediyorlar. Ya sizin menfaatiniz nasıl bir araya geliyor? Menfaatleri zayıf bir Türkiye'de bir araya geliyor. Türkiye zayıf olursa, onların dümeni iyi olacaktır. Türkiye'de zayıf iktidar olursa, onlar istediğini yapacaklardır. Allah’ın izniyle bu millet zayıf iktidarların zararını gördüğü için bundan sonra yeni zayıf iktidarlar ortaya çıkarmayacaktır” değerlendirmesinde bulundu.