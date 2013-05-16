Bekir Bozdağ milletvekillerine 'kıyak' yasasına arka çıktı

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, CHP, MHP ve BDP'nin imzalarını çektiği yeni milletvekilliği yasasını aynen çıkaracaklarını belirtti. Bozdağ 'yasadan yararlanmak istemeyen vekillerin başvuru yapmasını düzenleyen bir madde ekleneceğini' söyledi.

Samanyolu Haber'e konuşan Bekir Bozdağ milletvekilleriyle ilgili kanun teklifinin sonuna kadar arkasında olduklarını ve teklifi aynen çıkaracaklarını söyledi. Bozdağ; “Milletvekilleriyle ilgili bir kanun gündeme getirdiğimizde kıyamet koparılıyor. Bu milleti sevmeyenlerin milletin temsilcilerini parlamentoyu itibarsızlaştırmak isteyenlerin milletvekilleri üzerinden millet düşmanlığı yapmasından başka bir şey değil. Bu teklif çıkacaktır ve aynen çıkacaktır. Doğru bir tekliftir biz doğru olmayan bir şeyin altına bugüne kadar imzamızı atmadık” dedi.

Başbakan Yardımcısı Bozdağ teklifin tepki çeken bölümleriyle ilgili de açıklamalarda bulundu. Bozdağ; “Trafikte geçiş üstünlüğü olan yer nerde var? Otobanlarda falan. Uygulanmaz bile belki de. Şimdi pasaport deniyor. Bu memlekette bir sürü bürokratın var. 4 binden fazla bürokrat emekli olduktan sonra bile bu pasaportu taşıyor. Falan bürokrat kullanıyor kıyamet kopmuyor yanlış olmuyor milletvekili kullandığı zaman niye yanlış olsun?” diye konuştu.

AKP kanunu çıkarırken muhalefet partilerini de bir sürpriz bekliyor. Kanuna “istemeyenler başvurdukları takdirde bu haklardan yararlanmama hakkına sahiptir” maddesi eklenecek ve haklardan yararlanmak istemeyen varsa belli bir süre içinde Meclis Başkanlığına yazılı başvuru yapması istenecek.