Bekir Bozdağ: Kılıçdaroğlu, Alman Focus Dergisi'ni tekzip ettiniz mi?

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Alman Focus dergisine mülakat veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. Bozdağ, Focus dergisinde "Uzun zamandır Türkiye'de halihazırda hiç kimse için güvenlik garantisi olmadığını söylüyorum, ne canınız ne de mal ve mülkünüz için" sözlerini söylediği iddia edilen Kılıçdaroğlu'nun tekzip gönderip göndermediğini sorarak, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklama, Türk ekonomisine ve Türk turizmine büyük bir darbedir. Büyük bir dinamit koymuştur. Sayın Kılıçdaroğlu, Almanya'daki bazı çevrelerin Türkiye aleyhine oluşturdukları algı operasyonuna yalancı şahitlik yapmıştır. Bu algı operasyonuna destek vermek, ana muhalefet partisine yakışmaz" dedi.

CHP, Kılıçdaroğlu'nun sözlerine ilişkin olarak Alman Focus dergisine tekzip metninin gönderildiğini açıklamıştı.

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) heyetini kabul etti. Kabulde basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir Alman dergisine yaptığı belirtilen açıklamalarını eleştirdi.

Türkiye'nin turizm sektörünün zayıflatılmak istendiğini ileri süren Bozdağ, "Türkiye'nin ekonomisi her şeye rağmen bugün güçlüdür. Dışarıdan ve içeriden etkiye karşı dayanıklıdır. Bizim ekonomimizin en önemli noktalarından birisi Türkiye'ye gelen turistlerdir. Turizm sektörü, ekonomimizde çok önemli bir yer tutuyor. Bu sektörü zayıflatmak isteyen çabalar, pek çok yerde yapıldı. Yapılmak isteniyor ve buradan Türkiye'ye daha az turist gelmesi, bunun turizm sektörüne dolayısıyla Türk ekonomisine yansıması ve buradan da halkın hükümetten soğuması gibi bir dizi kötü niyetli beklenti ve hedefler bunu besliyor. Bu hedeflerin sahipleri de maalesef ekonominin aleyhine, ekonomiyle ilgili her türlü göstergenin olumsuzlaşması için değerlendirmeler yapıyorlar" diye konuştu.

"Kılıçdaroğlu, algı operasyonuna yalancı şahitlik yapmıştır"

CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun, Almanya'daki bazı çevrelerin Türkiye aleyhine oluşturduğu algı operasyonuna yalancı şahitlik yaptığını söyleyen Bozdağ, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklama, Türk ekonomisine ve Türk turizmine büyük bir darbedir. Büyük bir dinamit koymuştur. Röportajı okuduğunuz zaman esasında Focus Dergisi yetkilisinin sorduğu sorular, Almanya'nın Türkiye'ye dönük eleştirileri konusunda Almanya'nın beklediği cevapları almak için sorulmuş sorular olduğunu çok net görüyorsunuz. Ne gariptir ki bu sorulara Sayın Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin ana muhalefet partisi gibi değil de Almanya'nın arzu ettiği cevapları onların arzu ettiğinden de daha iyi şekilde veren ve Almanya'daki bazı çevrelerin Türkiye aleyhine oluşturdukları algı operasyonuna yalancı şahitlik yapmıştır. Bu algı operasyonuna destek vermek, ana muhalefet partisine yakışmaz" dedi.

Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na: Alman Focus Dergisi'ni tekzip ettiniz mi?

CHP'nin Alman dergisindeki röportajla ilgili tekzip yayımlayıp, yayımlamadığını Kılıçdaroğlu'na soran Başbakan Yardımcısı Bozdağ, şöyle konuştu:

"Sayın Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin güvensiz bir ülke olduğunu maalesef ifade ediyor. Türkiye; güvenli bir ülke midir, değil midir? Sayın Kılıçdaroğlu'nun bunu açıklaması lazım. Alman Focus Dergisi'ne böyle bir beyanat verdiği ortada. Bu beyanatın içinde Türkiye'yi suçlayan veya Türkiye aleyhine olan değerlendirmeleri yapmış mıdır, yapmamış mıdır? Partiden birisi, bir açıklama yaptı. Sayın Kılıçdaroğlu, dün devletle ilgili tartışmalar üzerine, Başbakanımızın, Parti Sözcümüzün, Hükümet Sözcümüzün açıklaması var, 'Yetmez' dedi. 'Cumhurbaşkanı'nı duymadık' dedi. Halbuki onun da açıklaması vardı; ama demek ki duymamış. Ben şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'na soruyorum. Sizin açıklamanız var mı? Siz Alman Focus Dergisi'ni tekzip ettiniz mi? Tekzip ettiyseniz metni Alman Focus Dergisi yayınladı mı, yayınlamadı mı? Metni gönderdiyseniz tekzip metnini Türkiye kamuoyuyla paylaşır mısınız? Paylaşması lazım. Focus Dergisi'ne de sesleniyorum. Sayın Kılıçdaroğlu; bu sözleri söyledi mi, söylemedi mi?"

"Kılıçdaroğlu'ndan tatmin edici açıklama bekliyorum"

Focus Dergisi'nden de tatmin edici bir açıklama beklediğini dile getiren Bozdağ, "Bir ana muhalefet partisi lideri, kendi ülkesinin ekonomisi kötüye gitsin, insanlar zarar görsün, sıkıntıya düşsün; diye konuşmaz. Açıklama, çalışma yapmaz. Aksine daha iyi olsun, diye çalışma yapar. Maalesef görüyoruz ki farklı bir üslubun içerisinde. Keşke dergiye verdiği röportajda darbecilere, FETÖ'cülere, PKK'lılara, DHKP-C'lilere Almanya'nın yaptığı himayeleri ve bundan duyduğu rahatsızlığı anlatıverseydi. Daha iyi olurdu. Bu konuda, Sayın Kılıçdaroğlu'ndan ben tatmin edici açıklama bekliyorum. Bu açıklamayı yapmazsa Focus Dergisi'nden tatmin edici bir açıklama bekliyorum. Kılıçdaroğlu; size bunu dedi mi, demedi mi? Demediyse siz yalan mı yazıyorsunuz? Bunu açıklarsanız memnun oluruz" diye konuştu.