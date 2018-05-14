Bekir Bozdağ: Katliamdan, İsrail hükümeti kadar ABD de sorumludur

ANKARA (DHA) - BAŞBAKAN Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada \"Bu katliamdan, İsrail hükümeti kadar ABD Yönetimi de sorumludur\" dedi.

Bozdağ, sosyal medya hesabından 12 mesaj paylaştı. Bozdağ\'ın mesajları şu şekilde:

\"Kudüs, Mirac Mucizesi’nin şahididir. Kudüs, Müslümanların ilk kıblesidir. Kudüs, Hz.Muhammed (S.A.V.)’in ziyaretini tavsiye ettiği üç mescidden (Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Aksa) Mescid-i Aksa’nın bulunduğu şehirdir. Kudüs, Filistin Devleti’nin başkentidir. Kudüs, Müslümanların harim-i ismetir. Kudüs, Müslümanların şanlı tarihinin şahididir. Kudüs, üç ilahi dinin de değer verdiği kutlu şehirdir.

Tarihe, uluslarası hukuka, uluslararası anlaşmalara ve BMGK kararlarına göre de Kudüs, Filistin Devletinin tartışmasız başkentidir. İsrail’in Kudüs’ü haksız işgali ile ABD’nin imzaladığı anlaşma ve BMGK kararları hilafına büyükelçiliğini Kudüs’e taşıması; Kudüs’ün kudsiyetini, tarihi statüsünü, uluslarası hukuku, uluslararası anlaşmaları ve BMGK kararlarını değiştirmez/değiştiremez; haksız işgali haklı kılmaz.

\"ELÇİLİĞİN KÜDUS\'E TAŞINMASI ÇATIŞMALARI ARTTIRIR\"

ABD’nin İsrail büyükelçiliğini Kudüs’e taşıması, bölgeye, huzur, güven, barış ve istikrar getirmeyecektir; var olan huzursuzluğu, güvensizliği, istikrarsızlığı, krizleri ve çatışmaları daha da artıracaktır; ve öngörülmeyen pekçok olumsuzluğu da tetikleyecektir.

\"BU KATLİAMDAN,İSRAİL HÜKÜMETİ KADAR ABD YÖNETİMİ DE SORUMLUDUR\"

Nitekim bugün çıkan olaylarda, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu onsekiz Filistin’li hayatını kaybetti, yüzlerce Filistinli yaralandı. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Bu katliamlardan dolayı İsrail’i ve aldığı haksız/hukuksuz kararla bu hadiselere ve ölümlere neden olan ABD yönetimini kınıyorum. Kudüs’ün tarihi,manevi ve akdi statüsü,oldu bitti ile değişmez/değiştirilemez.

Bu katliamdan,İsrail hükümeti kadar ABD Yönetimi de sorumludur. ABD yönetimin büyükelçiliğini Kudüs’e taşıması,bölgedeki barış ihtimalini yok etmiştir;bölgede daha nice insanın can kaybına ve yaralanmasına;bölgede yıkıma ve felakete neden olacak fitili ateşlemiştir.

Filistin ve Kudüs davasında, artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. ABD/İsrail ne yaparsa yapsın, hangi adımı atarsa atsın, yaptıkları ile attıkları adımlar, Türkiye için yok hükmündedir. ABD’nin/İsrail’in oldu bitti kararları/adımları, Kudüs’ün tarihi statüsünü; mukaddes şehir vasfını; uluslarası hukuk, anlaşma ve kararlarla sabit halini yok edemez. Kudüs, eninde sonunda tam özgürlüğüne kavuşacaktır. ABD/İsrail, eninde sonunda Kudüs’ü gerçek sahiplerine bırakmak mecburiyetinde kalacaklardır. Haksızlıklar ve yanlışlıklar, ABD ve İsrail’e kalıcı birşey kazandırmaz; ama kaçınılmaz sonu, yani Kudüs’ün kurtuluşunu hızlandırır. ABD, yanlış politika ve kararlarla kendini yalnızlaştırmaya devam ediyor. ABD’yi sadece terör örgütlerinin ve halka dayanmayan yönetimlerin müttefiki haline getirmek, bütün halkları ve halka dayanan yönetimleri kaybetmektir. Bu, ABD’yi yalnızlaştırır, uzun vadede ABD’ye kaybettirir. Türkiye, doğruyu yapmaya/hak bildiği yolda dosdoğru yürümeye devam edecektir. Kudüs/Filistin konusunda, tüm dünya sussa da Türkiye susmayacaktır. Kudüs konusundaki oldu bittiyi herkes kabul etse de Türkiye kabul etmeyecektir. Türkiye, Filistin/Kudüs davasının daimi müdafiidir.\"