Bekir Bozdağ: İstediğiniz kadar yok deyin, fiili başkanlık var!

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin başkanlık sistemiyle ilgili konuşmalarını değerlendiren Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, fiili bir başkanlığın zaten olduğunu belirterek, "Konu TBMM'ye taşınmalı" dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Uluslararası İstanbul Hukuk Kongresi Tanıtım Toplantısı"nda konuşma yaptı.

Bekir Bozdağ, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başkanlık sistemiyle ilgili açıklamalarını değerlendirdi.

Türkiye'de şu anda fiili bir başkanlık sistemi bulunduğunu dile getiren Bozdağ, konunun TBMM'ye taşınması gerektiğini söyledi.

Bozdağ, şu ifadeleri kullandı:

"Bahçeli’nin sözlerinden sonra Türk siyasetine bu konuyu ele almak ve gereğini yapmak düşüyor. CHP farklı düşünüyor, öbürleri farklı düşünüyor. Siz farklı düşündüğünüzde durum değişiyor mu? Fiili başkanlık durumu yok mu? İstediğiniz kadar yok deyin, var.

"Siyasi partilerimiz bu konuyu Meclise getirmeli, konuşmalı, tartışmalı Meclisimiz 330'un üzerinde çoğunlukla kabul ettiğinde de halkımıza hep beraber biz bunu sormalıyız.

"Sayın Bahçeli'nin bu konudaki fikrini önemsiyorum. Umarım ki siyasi partiler bu konuda uzlaşma zemini bulurlar, uzlaşamazlarsa da anayasa değişikliğinin halkın önüne gitmesine imkan verecek kapının aralanmasına yardımcı olurlar."