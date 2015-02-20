Bekir Bozdağ, Gülen'e yakalama kararı hakkında ne cevap verdi?

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, yaptığı açıklamada Gülen hakkında çıkarılacağı söylenen kırmızı bültenle ilgili, "Henüz yakalama kararı bakanlığa intikal etmedi. İntikal ettiği zaman gereği yapılacak" dedi.

Adalet Bakanı Bozdağ, Ankara Palas'ta Dışişleri Bakanlığı'nın "Reform Eylem Grubu" (REG) 2. Toplantısı öncesi girişte gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı. "Fethullah Gülen hakkında çıkarılacak Kırmızı Bülten'le ilgili Adalet Bakanlığı'ndaki çalışmaların bitmek üzere olduğu" yönündeki açıklamaların hatırlatılması üzerine Bozdağ, İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği'nin Fethullah Gülen hakkındaki yakalama kararını hatırlattı.

Yakalama kararının bundan sonra takip edeceği usulün, Türkiye yasalarında ve taraf olunan anlaşmalarda belli olduğunu belirten Bozdağ, "Karar Adalet Bakanlığı'na gelecek, Adalet Bakanlığı gerekli incelemeleri yaptıktan sonra Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Daire Başkanlığı'na gönderiyoruz. Onlar da Fransa'ya Lyon'a gönderiyorlar. Onlar da bir değerlendirme yaptıktan sonra bunu üye 190 ülkeye gönderiyor. Bakanlığımızın bu yakalama kararının bakanlığa gelmesi üzerine neler yapacağı konusunda bir ön hazırlığı var ancak henüz yakalama kararı bakanlığa intikal etmedi. İntikal ettiği zaman gereği yapılacak" dedi.

Bozdağ daha sonra basına kapalı gerçekleştirilen ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam, Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Volkan Bozkır ile İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın da katıldığı toplantıya girdi.