Bekir Bozdağ: FETÖ konusunda biz muhalefete inanmadık, 17 Aralık'tan sonra onlar da bize

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, muhalefetin geçmişte Fethullahçı yapı konusunda söylediklerine iktidar olarak inanmadıklarını, 17 Aralık'tan sonra da muhalefetin kendilerine inanmadığını dile getirdi.



Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, TBMM Genel Kurulu çalışmalarına katılarak Genel Kurul'a hitap etti.



Meclis'te kurulacak araştırma komisyonunu önemsediğini belirten Bozdağ, şunları söyledi: "Devlet içerisine nasıl sızıyorlar, nerede nasıl örgütleniyorlar. Elde ettikleri bilgileri ne yapıyorlar? Devlete hakim olmak için niye bu kadar çırpınıyorlar? Bizim devleti ele geçirmek isteyenlere karşı el ele mücadele etmemiz lazım. Bu devlet hepimizin. Biz gideceği, başkaları gelecek. Bu devlet milletin olmaya devam edecek. birileri 'Benimdir' diyorsa karşısında durmak gerek.



Geçmişte dostlarımız bu Fethullahçı yapı için çok şey söylediler, biz onlara inanmadık. 17 Aralık'tan sonra biz çok şey söyledik. Sayın Kılıçdaroğlu'na da söyledim, siz bize inanmadınız. Artık biz birbirimize inanarak, söylediklerimizi check ederek devam edersek böylesi yapılar için tehdit ve tehlike oluşturmazlar."