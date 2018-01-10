Bekir Bozdağ: Erken seçim yok,  2019 seçimi vaktinde yapılacaktır

Nursima KESKİN - Gökhan CEYLAN / ANKARA, (DHA) - BAŞBAKAN Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, MHP\'nin 2019 seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ı destekleyeceğini açıklamasının erken seçim ihtimalini akıllara getirdiği yönündeki soruya \"Erken seçim yok. 2019 seçimi 3 Kasım\'da yapılacaktır. Vaktinde yapılacaktır. Bunun kararını Türkiye üzerinde kirli hesabı olanlar vermeyecektir. Seçimin vaktinde olacağını 16 Nisan\'da halkımızdan onay aldık.\" diye cevap verdi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Parlamento Muhabirleri Derneğini ziyaret etti. Bekir Bozdağ, en çok çalışan gazetecilerinin Cumhurbaşkanlığı, parlamento ve başbakanlık muhabirleri olduğunu söyleyerek “Durmak yok yola devam. Bizim kaderimizle gazetecilerin kaderi birbirine çok benziyor. Biz koşunca siz de koşuyorsunuz. Tatiliniz, bayramınız yok.\" dedi.

Bekir Bozdağ, daha sonra gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli\'nin 2019 seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ı destekleyeceklerini açıklamasına ilişkin şöyle konuştu:

\"AK PARTİ VE MHP MİLLİ, YERLİ DURUŞ SAHİBİ\"

\"Sayın Bahçeli, 5 yıl süreyle desteğin devam edeceğini söyledi. Ahlaki duruş ortaya koydu. Pazarlık içinde yapmadı. Şu kadar bakan diye beklenti içinde yapmadı. Ülkemizin istikbali ile ilgili milli duruş olarak görüyorum. AK Parti milli duruş sahibidir. Yerli duruş sahibidir. Milli ve yerli duruşu olan iki partinin 2019 seçimlerinde ittifakı kadar doğal bir şey olamaz. Yasal çerçeve içinde olması doğrudur, şeffaftır, doğru olanı legal ve yasalara uygun şekilde ittifak etmektir.\"

\"ERKEN SEÇİM YOK. 2019 SEÇİMİ VAKTİNDE YAPILACAKTIR\"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli\'nin 2019 seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ı destekleyeceğini açıklamasının erken seçim ihtimalini akıllara getirdiği yönündeki soruya Bekir Bozdağ şu yanıtı verdi: \"AK Parti\'nin açıklamaları çok net. Erken seçim yok. Cumhurbaşkanımız açıkladı. Bunu sürekli gündemde tutmak isteyen çevreler var. Türkiye\'de geleceği tayin etmek hesabı kitabı olanların yapacağı iş değil. Türkiye\'nin seçimine karar verecek iktidarımızdır. İktidarımız da bugüne kadar uygulamalarında ilkesel duruşunu ortaya koymuştur. Vaktinde yapılmıştır. AK Parti hükümetleri döneminde. 2019 seçimi 3 Kasım\'da yapılacaktır. Vaktinde yapılacaktır. Bunun kararının Türkiye üzerinde kirli hesabı olanlar vermeyecektir. Seçimin vaktinde olacağını 16 Nisan\'da halkımızdan onay aldık.\"

\"OHAL\'İN UZATILMASINI GEREKTİREN ŞARTLAR VARLIĞINI KORUDU\"

OHAL\'in tekrar uzatılmasına ilişkin Bozdağ şöyle dedi: \"OHAL\'in devam ettirmesini gerektiren şartlar varlığını korudu. OHAL\'i uzatılma kararı alındı. OHAL bir kez daha uzatılacak. MGK 17 Ocak\'ta toplanıp tavsiye kararı alıyor. Daha sonra Bakanlar Kurulu karar veriyor ve Meclis\'te görüşüldükten sonra OHAL\'in uzatılmasına karar veriliyor.\"