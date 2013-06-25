Bekir Bozdağ: Dövizli askerlik rakamları aşağıya çekilecek

Hülya Karabağlı

T24/ ANKARA

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, yurt dışındaki vatandaşlara yüklü gelen dövizli askerlik rakamının aşağıya çekileceğini söyledi. TBMM’den gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bozdağ, “Ne kadar aşağıya çekilecek” sorusuna, “Vatandaşlarımızı memnun edecek şekilde” yanıtı verdi.

Dövizli askerlikte belirlenecek rakam için yasaya gerek olmadığını anlatan Bozdağ, bedelin yüzde 50'ye kadar artırılması ya da azaltılmasına Bakanlar Kurulu'nun yetkili olduğuna dikkat çekti. Bozdağ, bedelin aşağı çekilmesi kararı alındığını söyledi ve ekledi: “Yurt dışındaki vatandaşlarımızın hepsinin memnun olacağı rakam ortaya çıkacaktır. Rakamı epey aşağı çekme iradesi var." Bekir Bozdağ, Alevilerle ilgili yürüyen bir çalışma olduğunu söyledi.