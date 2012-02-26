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Politika

Bekir Bozdağ: Devlet, gerekirse Öcalan'la görüşebilir

Bekir Bozdağ, Abdullah Öcalan ile değişik zamanlarda değişik devlet görevlilerinin görüştüğünü söyledi.

26 Şubat 2012 17:02

 

T24 - Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, geçmişte Abdullah Öcalan'la devlet görevlilerinin görüştüğünü belirterek, gelecekte de ihtiyaç duyulursa görüşülmesinde sakınca olmadığını söyledi.

Bozdağ, AA Editör Masası'nda Anadolu Ajansı'nın yurt dışı, yurt içi temsilcileriyle birim editörlerinin sorularını yanıtladı.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Abdullah Öcalan ile değişik zamanlarda değişik devlet görevlilerinin görüştüğünü belirterek, ''Bu görüşmeler suç da değildir. Ülkenin ihtiyacı, yararı varsa geçmişte görüşüldüğü gibi gelecekte de görüşme ihtiyacı duyduğunda terör örgütü elebaşı Öcalan ile görüşülmesinde herhangi bir sakınca yoktur'' dedi.

 

Özel yetkili mahkemeler geçici
 

Özel yetkili mahkemelerin varlığının kalıcı değil geçici olduğunu ifade eden Bozdağ, ''Çünkü demokratik hukuk devletlerinde böylesi istisnai mahkemeler olmaz. İhtiyaç kalmadığı zaman mahkemelerin kaldırılmasını zaten Türkiye tartışmayacaktır bile. Gönül rahatlığıyla kaldıracaktır ama şu anda bunun devamına ihtiyaç vardır'' diye konuştu.
 


Azınlıklar için çalıştık
 

Azınlıklara Lozan Antlaşmasıyla sağlanan haklar, imtiyazlar bulunduğunu ve bunların eşitliğin ötesinde imkanlar sağladığını ifade eden Bozdağ, şöyle devam etti:
 

''Akdamar Kilisesi'ni biz ibadete açtık, Sümela Manastırı'nı biz onardık, biz ibadete açtık. Azınlıklara mensup kardeşlerimizin taleplerini hayata geçirmek konusunda biz bu dönemde önemli adımlar attık ve onların kendilerini azınlık hissetmeyecekleri bir ortamı hep sağlamaya çalıştık.''

 

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