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Politika

Bekir Bozdağ: Bu karar teröre çok net destek kararıdır

  Nursima KESKİN  ANKARA,(DHA)- BAŞBAKAN Yardımcısı Bekir Bozdağ, Salih Müslim'in serbest bırakılmasına ilişkin, "Bu tür kararlar sürpriz değil Türkiye için

27 Şubat 2018 18:50

 

Nursima KESKİN  ANKARA,(DHA)- BAŞBAKAN Yardımcısı Bekir Bozdağ, Salih Müslim\'in serbest bırakılmasına ilişkin, \"Bu tür kararlar sürpriz değil Türkiye için. Çekya\'dan şimdi çıkan karar şaşırtıcı bir karar olmadı. Bu karar teröre çok net destek kararıdır\" dedi.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Salih Müslim\'in serbest bırakılmasına ilişkin, TBMM\'de açıklama yaptı. Bekir Bozdağ, konuya ilişkin şunları söyledi: \"Bir kişinin yaptırdığı faaliyetlerin terör faliyeti olması için daha kaç tane insanın yaralanması gerekir. PYD eli kanlı terör örgütüdür. Bu kararın yanlış bir karar olduğuna inanıyoruz  Bu karar teröre çok net destek kararıdır. Türkiye\'ye karşı yapılan terör faaliyetlerinde destek kararıdır, bunu kabul etmiyoruz. Türkiye terörle etkin mücadeleye devam edecektir. Bunlarla mücadele etmek uluslararası ülkelerin ortak görevidir.  
Bu tür kararla sürpriz değil. Türkiye için şaşırtıcı bir karar olmadı, Çekya\'dan şimdi çıkan karar. Bu benzer yaklaşımı tekrarlamaktan başka bir şey değildir. Çekya\'da hukuk uygulansaydı bu terörist başı Türkiye\'ye iade için geçici tutuklanmasına karar verildi.\"


 

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