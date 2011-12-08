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Politika

Bekir Bozdağ: AK Parti'de çatlak yok, o bazılarının temennisi

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, parti içinde tartışma yaratan Şike Yasası'nı savunarak...

08 Aralık 2011 02:00

T24 - Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, parti içinde tartışma yaratan Şike Yasası'nı savunarak Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün görüşünü destekleyen vekilleri uyardı. "Bir partinin grup başkanvekili bir metne imza attıysa, o genel başkanın imzası demektir. Hiçbir grup yönetimi, bu görüşe aykırı davranamaz. Bazı kişilerin yargılanıyor olması, kişiye özel düzenleme yapıldığı anlamına gelmez.”


'Çatlak yok'

AKP'de çatlak olduğu iddialarına da cevap veren Bozdağ, 'Yok böyle bir şey. O sadece birilerinin temennisidir' dedi.


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