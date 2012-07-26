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Politika

Bekir Bozdağ: 2014'te yarı başkanlığa geçilecek

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, başkanlık sistemiyle ilgili soruları yanıtladı

26 Temmuz 2012 16:51

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, cumhurbaşkanını halkın seçmesinin yarı başkanlık sistemi gibi nitelendirildiğini belirterek, “2014’ten itibaren farklı bir Türkiye olacak” dedi.

Bekir Bozdağ, 2014 yılında cumhurbaşkanının ilk defa doğrudan halk tarafından seçileceğini hatırlattı.
 
Bozdağ, şöyle konuştu:
 
''Cumhurbaşkanın halk tarafından seçilmesine, literatür tanımlarına baktığımızda böylesi sisteme, yarı başkanlık sistemi nitelendirmesi yapılıyor. Yani o yüzden Türkiye, 2014 Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra farklı bir Türkiye olarak yoluna devam edeceği çok açık.
 
Çünkü tarihimizde ilk defa halk tarafından seçilen ve halkın oyuyla Çankaya'ya oturan bir cumhurbaşkanı olacaktır.
 
Ve Anayasa'daki cumhurbaşkanın yetkileri ile beraber fiili bir yarı başkanlık sistemi kendiliğinden oluşacaktır. O yüzden cumhurbaşkanlığı seçiminin bu açıdan da çok önemli olduğunu düşünüyorum.''
 

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