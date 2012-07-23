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Politika

Bekir Ağırdır: Hegomonik iktidar hatalar yapıyor

KONDA Araştırma Şirketi Genel Müdürü Bekir Ağırdır, Türkiye’de güçlü bir muhalefe ihtiyaç duyulduğunu belirterek, 'Tek başına, hegamonik bir iktidarın son bir yılda ne hatalar yaptığını görüyoruz' dedi

23 Temmuz 2012 13:23

CHP’nin geçen hafta gerçekleştirdiği 34. Olağan Kurultayı değerlendiren Bekir Ağırdır, “CHP’nin temel problemlerinden bir tanesi, yeni insanlara ve yeni fikirlere kapalı bir parti olması idi. Şimdi ikisine de kapı aralanmış gibi görünüyor. Bu, tam hedeflenen yere varır mı varmaz mı zaman gösterecek ama bu hali bile, eski donmuş haline göre önemli bir adım” diye konuştu.

“CHP’de bir kitle partisi özelliğini yitirmiş olma hali vardı” diyen T24 yazarı Ağırdır, Taraf'a şunları söyledi: “Yani ülkenin coğrafi olarak belli bir yerine hapsolmuş durumda, hayat tarzı olarak belli bir yerine hapsolmuş durumda. Yeniden kitle partisi olmak, ‘olalım’ diyerek olmaz. Kapsama alanını genişleteceksiniz. Bu da eski söylemlere devam ederek yapılamaz. Partinin kendi içinde de evriliyor olması lazım, fıtren ve örgüt olarak. Bu yeni Merkez Yürütme Kurulu (MYK) bunları sağlayabilirse önemli bir adım olur. Çünkü ülkenin de buna ihtiyacı var. Tek başına, hegamonik bir iktidarın son bir yılda ne hatalar yaptığını görüyoruz hep beraber. Halbuki, ensesinde birisinin nefesini hissediyor olsa bu kadar bariz hatalar yapacaklarını sanmıyorum.”

Ağırdır, CHP’deki parti içi muhalefet için de “Kemal Kılıçdaroğlu, yüzde 100 hâkim görünüyor partiye ama fikren henüz ortak bir yenilenmeden söz etmek mümkün değil” dedi.

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