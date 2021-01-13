Beki: PKK’lı Sakine Cansız’ın ardından attığı tweet Kaftancıoğlu'nun terörist yapıyorsa, o gün attığı manşetler, iktidar medyasını ne yapmaz!

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, "PKK’lı Sakine Cansız’ın ardından attığı tivit, Canan Kaftancıoğlu’nu terörist yapıyorsa... O gün attığı manşetler, iktidar medyasını ne yapmaz!" görüşünü savundu.

Beki yazısında, "Sakine Cansız ve arkadaşlarının Diyarbakır’daki kalabalık cenazesi, Sabah gibi gazetelerde 'Hepimiz Barışız'manşetleriyle verilmişti. Paris’te öldürülen PKK’lıların cenazesi için, 'Barışın gövde gösterisi tüm Türkiye’nin umudunu yansıttı' deniyordu. Spotlarda 'Binlerce kişi siyah yas kıyafetleri giydi, beyaz barış kaşkolları taktı, beyaz barış güvercinleri uçuruldu, kürsüden barış sloganları haykırıldı' yazıyordu. Oysa aynı cinayetler için sadece 'insanlık kaybetti' diye tivit atmıştı. Kaftancıoğlu, terör örgütü propagandasından ceza aldı. Hem de 6 yıl sonra. Hem de CHP İstanbul İl Başkanı olunca açılan soruşturma ve belediyeyi partisi kazanınca başlayan davada." düşüncesini dile getirdi.

Beki, "Kaftancıoğlu’nunki terörü övmek ve propagandasını yapmak suçuysa o manşetler nedir, Allah aşkına siz söyleyin. O manşetlere bir şey demeyen yargı, bu tivite bakarak ‘Bayan Canan’ı terör propagandasından suçlu buluyorsa... Siyasi irade, yargı yerine geçip kararı değiştiriyor, ‘Bayan Canan’ı o tivitten terör örgütü üyesi yapıyorsa... Aynı manşetler, suçsa buna kendileri de haydi haydi katılmamış gibi ‘Bayan Canan’ın mahkumiyetini yargısız infaz ediyorsa... Yargının siyasallaşmadığına...Medyanın özgür, mahkemelerin de bağımsız ve tarafsız olduğuna...İktidarınsa terörle mücadeleyi muhalefetle mücadeleye alet ve istismar etmediğine kim inanır?" ifadesini kullandı.

Beki, "Hukuk ve demokrasi reformu bekleyen yabancı yatırımcı mı kanacak, hadi canım! İktidar, demokrasi ve hukuk düzeltilmeden ekonominin düzeltilemeyeceğini biliyor da...Bizi bu siyaset, bu medya ve bu yargı pratiklerinin batırıp mahvettiğini bilmiyor mu? Kimse başka yerde aramasın, yoksullaşmamızın sorumlusu budur." ifadesini kullandı.