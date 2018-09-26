Bekçilik yaptıkları fabrikayı soydular

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Pamukkale ilçesinde çalıştıkları fabrikadan kablo çalan, olaya \'soygun\' görüntüsü veren 2 bekçi, çelişkili ifadeler verince gözaltına alındı. İfadelerinde suçlarını itiraf eden bekçiler, tutuklandı.

Olay, 20 Eylül\'de, Pınarkent Mahallesi\'ndeki faaliyette olmayan tekstil fabrikasında meydana geldi. Fabrikada gündüz bekçisi Nazmi Taşkın (43), jandarmayı arayıp, sabah işe geldiğinde, görevi devralacağı gece bekçisi Şakir Abay\'ı (50) kulübede elleri ve ayakları iple bağlı, ağzı da bantla kapatılmış bulduğunu söyleyip yardım istedi. Gelen jandarma ekipleri, Şakir Abay\'ın ifadesine başvurdu. Abay, gece 2 kişinin fabrikaya geldiğini, kendisinin ellerini ve ayaklarını bağladıktan sonra bantla ağzını kapattıklarını ve fabrikadan hırsızlık yaptıklarını söyledi. Nazmi Taşkın ise ifadesinde, görevi devralmak için geldiğinde Abay\'ı bağlı bulunca jandarmayı aradığını ifade etti.

Jandarma ekipleri, fabrikadan 40 bin lira değerinde içi bakır olan elektrik kablolarının çalındığını belirledi. Ekipler, olay yerinde yaptığı incelemede, bekçilerin çelişkili ifadeleri üzerine soruşturmayı derinleştirdi. Kabloların kesilip çalındığı yerlerde, bekçilerin parmak izlerine rastlandı. Tekrar sorguya alınan bekçiler, bu kez suçlarını itiraf etti.

İki bekçinin fabrikadan kabloları kesip satmak üzere götürdükleri, ardından gasp ve hırsızlık süsü vermek için gündüz bekçisi Taşkın\'ın, Şakir Abay\'ın ellerini ve ayaklarını iple bağlayıp, ağzını da bantla kapattıktan sonra, kendisini sabah gelmiş gibi gösterip, jandarmayı aradığı ortaya çıktı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen Taşkın ve Abay, tutuklandı.



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