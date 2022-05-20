Bekçilik sınav tarihi 2022 açıklandı mı? Giriş yerleri belgesi yayımlandı mı?

Bekçi alımı başvuruları 28 Nisan-13 Mayıs 2022 tarihleri arasında tamamlandı. Başvurunun sona ermesinin ardından bekçi alımı sınavı tarihi gündeme geldi. Peki, bekçilik sınavı ne zaman, giriş yerleri belgesi yayınlandı mı?

Bekçilik yazılı sınavı ne zaman?

2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınavının 17 Temmuz 2022 Pazar günü saat 10.00’da Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Sivas il merkezlerinde yapılacağı öğrenildi.

Bekçilik sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır?

2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı kapsamında, Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavı Müracaat Kabul ve Ön Sağlık Kontrolü aşamasına katılacak olan adaylar, sınav merkezlerini, T.C. Kimlik Numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgulayarak öğrenebilecek.