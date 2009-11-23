Bekçi kulübesinde yangın: 2 ölü

T24 - Konya'da semt pazarı girişindeki bekçi kulübesinde çıkan yangında iki kişi yanarak öldü.



Edinilen bilgiye göre, 43 yaşındaki Yılmaz Komsu ve Ramazan Kaya'nın içinde bulunduğu merkez Selçuklu ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi Binkonut Semt Pazarı girişindeki bekçi kulübesinde yangın çıktı.



Alevlerin kısa sürede kulübeyi sardığını gören ve dumandan etkilenen Komsu ile Kaya, kaçmaya çalışırken çıkış kapısında yere düştü.



Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdüklerinde Komsu ve Kaya'nın yanmış cesediyle karşılaştılar.



Olay yerinde yapılan incelemelerde Komsu ve Kaya'nın dumandan etkilenip düştüğü, daha sonra da yanarak öldüğü tahmin ediliyor.



Kulübedeki piknik tüpü ikiye parçalanmış halde bulundu.



İncelemelerde ilk belirlemelere göre, yangının bekçi kulübesinde bulunan iki kişinin ısınmak için bir teneke kutu içine yaktığı ateşin birden alev alması sonucu çıkmış olabileceği bildirildi.



Olayı itfaiye ekiplerine haber veren vatandaş ise ''Yangını gördüğümde hemen yetkililere haber verdim. Yangından çok kısa bir süre sonra büyük bir patlama sesi duydum'' dedi.