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Yaşam

Bekçi adayları adada

Hamilton Adası bekçiliği için başvuran 34 bin kişiden seçilen 16 kişi, yarışarak işi kapmak amacıyla tropik adaya ulaştı.

04 Mayıs 2009 03:00

Avustralya’da ‘dünyanın en iyi işi’ diye tanımlanan Hamilton Adası bekçiliği için başvuran 34 bin kişiden seçilen 16 kişi, işi birbirleriyle yarışarak kapmak amacıyla tropik adaya ulaştı.

Aralarında Güney Koreli gazeteci Juweon Kim, Japon resepsiyon görevlisi Mieko Kobayaşi, Çinli yönetici Yi Yao, Singapurlu spor hocası Greg Reynen, Hintli DJ Anjaan RJ gibi isimlerin bulunduğu 15 ülkeden katılımcılar, turizm cennetinde 6 aylığına 100 bin dolar maaşlı işi kapmak için mücadele edecek.

İnternette yapılan seçmelerde Tayvanlı çevirmen Clare Wang, en yakın rakibinden 3 kat fazla, 151 bin 676 oy almıştı. İşi kazanan kişi çarşamba günü belli olacak.

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