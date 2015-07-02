Bekaroğlu'ndan MHP'ye: HDP fluysa sen de flusun, meşru değilsin!

Meclis Başkanlığı seçimlerinin ardından gündemi değerlendiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Bekaroğlu, "Hangi açıdan bakarsanız bakın, MHP'nin yaptığı anlaşılır bir şey değil. 'Ben, HDP ile hiçbir şey de olmam, orası flu' diyor. HDP, seçimde yüzde 13,1 oy aldı, 80 milletvekiliyle TBMM'ye girdi. Sen de aynı seçime girdin, 'o zaman sen de flusun, sen de meşru değilsin' anlamına geliyor" dedi.

Meclis Başkanlığı'nın sembolik bir makam gibi göründüğünü ancak Meclis'in yasama ve denetleme görevlerini yerine getirmesi bakımından önemli olduğunu söyleyen Bekaroğlu, "292 hükümet kuramayabilir, anlaşamıyor ama meclis başkanı çıkarabilirdi. Bu, çok da iyi olurdu. Cumhurbaşkanı, iktidar partisinin kurucu genel başkanı, başbakan da aynı partiden, hiç olmazsa meclis başkanı muhalefetten olabilirdi. Bu şık, doğru olurdu. Ama maalesef MHP'nin anlaşılmaz bir tutumuyla, Meclis Başkanlığı, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne hediye edildi" ifadelerini kullandı.

'HDP, seçimde yüzde 13,1 oy aldı, TBMM'ye girdi. Sen de aynı seçime girdin'

Bekaroğlu, açıklamalarına şu şekilde devam etti:

"Hangi açıdan bakarsanız bakın, anlaşılır bir şey değil. 'Ben, HDP ile hiçbir şey de olmam, orası flu' diyor. HDP, seçimde yüzde 13,1 oy aldı, 80 milletvekiliyle TBMM'ye girdi. Sen de aynı seçime girdin, 'o zaman sen de flusun, sen de meşru değilsin' anlamına geliyor. Sayın Bahçeli'nin bu tutumunun anlaşılır tarafı yok. 'AKP ile koalisyon kuracak, o nedenle böyle yaptı' yorumları var. Ben bunun doğru olmadığını düşünüyorum. MHP'nin, AKP ile bir anlaşması olsaydı, o zaman meclis başkanlığını niye verdi?"

MHP'lilerin kendilerinden Ekmeleddin İhsanoğlu'nu desteklemelerini istediğini belirten Bekaroğlu, "Peki CHP, İhsanoğlu'nu destekleseydi, MHP kendi adayını desteklemeyecek miydi? Çünkü HDP'den oy almadan İhsanoğlu'nun seçilmesi mümkün değil, HDP'nin oyuyla seçilecekti İhsanoğlu. Dolayısıyla Bahçeli'nin bu tutumuna, 'anlaşılmaz, akıl dışı, saçma' denilebilir. Siyaseten izahı yok. AKP ile koalisyon konusunda anlaştıysa, alsaydı meclis başkanlığını" dedi.

'Bahçeli, koltuk tedarikçisi'

MHP'nin, meclis başkanlığını AK Parti'ye hediye ettiğini ve Bahçeli'nin, "koltuk tedarikçisi olduğunun" ortaya çıktığını savunan Bekaroğlu, "Üzülerek ifade ediyorum, Ankara'da maalesef bu krizin üstesinden gelecek siyasal akıl göremiyorum. MHP Genel Başkanının dünkü davranışı da buna en yakın örnek" ifadelerini kullandı.

TBMM başkanlığı seçiminin, AKP-MHP koaliyonuna işaret eden Bekaroğlu, koalisyon konusunda da şunları söyledi:

"MHP-AK Parti koalisyonunun bir işareti olsaydı, Ekmeleddin Bey seçilirdi. Böyle değil. MHP Genel Başkanının bu anlaşılmaz, saçma davranışının siyasi yorumunu yapan, bir süre sonra saçmalayacak. Anlaşılmaz bir şey bu" ifadesini kullandı. Bekaroğlu, bu sürecin, Türkiye'yi erken seçime götürme ihtimalinin bulunduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:"TBMM başkanlık seçimi, koalisyonu biraz zorlaştırdı ama olmayacak diye bir şey yok. Siyasetçiler, yaklaşmakta olan siyasal, uluslararası krizleri dikkate alarak bir hükümet kurabilirler, kurmalılar da. Fakat olmazsa, seçim olacaktır. Fakat olası bir seçimde de bugünkü tablodan farklı bir sonuç çıkmıyor. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, 'Meclis başkanlığı seçimi ile hükümet müzakerelerinin farklı olduğunu' daha önce, birkaç kez söylemişti. CHP'nin koalisyon için 14 ilkesi var, Başbakan hükümet kurma teklifiyle CHP'ye geldiğinde, bu maddeler üzerinden konuşacağız. Bu maddeler üzerinde büyük ölçüde bir anlaşma olursa, hükümette olur CHP. Meclis başkanlığı seçimi, koalisyonun kurulmasını etkilemez."