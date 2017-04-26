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Bekaroğlu’ndan Ali Bulaç’a ziyaret
"Kimseye kırgın olmadığını söyledi"
CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Zaman gazetesine yönelik operasyonda tutuklanan gazeteci yazar Ali Bulaç’ı ziyaret etti. Bekaroğlu, Bulaç’ın sağlığının yerinde olduğunu aktarırken “Kimseyi kırgın olmadığını söyledi” dedi.
Bekaroğlu’nun Twitter hesabından ziyarete dair paylaştığı mesajlar şöyle:
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