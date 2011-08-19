Bekaroğlu: Türkiye'de iç savaş riski var!





Hülya Karabağlı - T24/ Ankara



PKK’nin kanlı eylemlerini artırmasıyla başlayan barış süreciyle ilgili değerlendirmeler sürüyor. HAS Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Bekaroğlu, “Barışın sonuna geldik cümlesi kötü bir cümle. Böyle cümleler kurmamak lazım.Ama, son olaylara baktığımızda, barış arayışlarına uzun bir süre ara verilmiş gibi bir durum var” dedi.



Bundan sonraki sürecin iç savaş riski taşıdığınadikkat çeken Bekaroğlu’na göre, Kürtlerin yoğun yaşadıkları yerlere saldırılar olabilir, bölgede halksokağa dökülebilir ve güvenlik güçleriyle karşı karşıya gelebilir.



Hükümetin terörle mücadelesinde 90’lı yıllar konseptini ‘çılgınlık’ diye nitelendiren Bekaroğlu, “ Bu başbakanın ‘çılgın’ bir projesidir. Bundan herkes zarar görür”.



Bekaroğlu’na göre, tarafların ezberleri bozulmadan barış sağlanamaz. Bunun için PKK silah bırakacak. Eş zamanlı olarak geniş kapsamlı siyasi af çıkacak.





Bekaroğlu’nun T24’e değerlendirmeleri şöyle:



“Barışın sonuna geldik cümlesi kötü cümle. Bu tür cümleler kurmamak lazım. Ancak, barış arayışlarına uzun bir süre ara verildiği gibi bir durum var. Seçim sürecinde başbakan milliyetçi söylemlere sarıldı. Her taraf çok gerildi. Yine de seçim sonrası, Anayasa görüşmeleri, Öcalan’ın açıklamaları iyimserlik rüzgarı estirmişti. Ancak bir anda, İmralı görüşmeleriyle çıkmaza girilmesi, PKK’nın saldırıları bir ayda 43 şehit geldi. Şehitler kaldırılıyor. Devlet bir şey yapmıyor havası başladı.





‘Türkiye 90’lı yılların konseptine dönmüş gibi!'



PKK tuzak kurmuş mayın döşememiş. Çılgınlık yapıyor. Bölgedeki uluslararası aktörlerin etkili olduğunu düşünüyorum. İran, Irak, Suriye ve ABD bölgenin aktörleri. Zaman zaman bu aktörler bölgedeki istikrarın sürmesini ister, istikrarın bozulması da işlerine gelir. Neticede aktörler ne olursa olsun, Türkiye 1990’lı yılların konseptine dönmüş gibi. Özel harekatın geri dönmesi, mücadele yöntemini 1990’a götürmek çılgınlıktır. Başbakanın çılgın projesi olur bu. Bu proje hepimize çok ciddi biçimde Türk, Kürt zarar verir. 1990’larda değiliz.





‘Bölgede halk PKK iç içe’



Kürt siyasi hareketinin halkla ilişkisi bellidir. Savaşın temizi olmaz. Bölgede halk PKK ile iç içe. İnsan hakları ihlalleri olacak. Bu savaş, Türkleri ve Kürtleri birbirinden koparır. Daha vahimi Kürtlerin yoğun olarak yaşadığıillerde çok ciddi olaylar ortaya çıkabilir. Diyarbakır veHakkari gibi yerlerde halk sokağa dökülebilir. Güvenlik güçleriyle karşı karşıya gelebilir. Başbakan bunları hesap etmiyorsa yazık Türkiye’nin haline.





‘Türk ve Kürt aydınlar bir araya gelmeli’



Bir akli selim çağrısı yapılması lazım. Türk ve Kürt aydınları bir araya gelmeli. Bu, teröre boyun eğmek ya da teslim olalım anlamına gelmiyor. İç savaşı önlemek için aklı selim cephesi kurulması gerekiyor. Kürt siyasi hareketinin isimleri şimdi nerede. Barış umutlarının bağlandığı Sırrı Süreyya Önder, Altan Tan’lar nerede. Burada ne yapılabilir sorusuna yanıt, eş zamanlı tutumdur. PKK silah bırakacak eş zamanlı geniş kapsamlı af çıkacak. Ezberlerin bozulması lazım."