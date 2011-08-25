Bekaroğlu, ''Hükumet HES kararlarını idare alacak'

T24- HAS Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Bekaroğlu yaptığı basın açıklamasıyla, Ak Parti Hükumetinin Kentsel Dönüşüm Projesi'ni eleştirdi. Bekaroğlu, "Ak Parti Hükümeti, kentsel dönüşüm adı altında sürdürülen yağmalarda sürekli olarak Anıtlar Yüksek Kurulu ile Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulları’ndan şikâyetçi oluyordu. Aynı durum üzerlerine HES, kurulan Türkiye dereleri yağmasında da söz konusuydu" dedi.



Hükumetin çıkardığı 17 Ağustos 2011 tarih ve 648 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnameye değinen Halkın Sesi Partisi Başkan yardımcısı Mehmet Bekaroğlu, "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurullarını feshederek, yerine Kültür Varlıkları ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulları adı altında iki yeni kurul oluşturmuş ve bunları Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlamıştır. Aynı kararname ile Anıtlar Yüksek Kurulu’nun yapısı ve görev alanı da değiştirilmiştir. Kararnameye göre, yeni oluşturulan kurullara bakanlıklar doğrudan üye ataması yapacaklardır. Oysa bugüne kadar bu kurulların üyeleri YÖK tarafından bakanlığa öneriliyordu" şeklinde konuştu.





'HES kararlarını idare alacak'

Bekaroğlu açıklamsını şu şekilde sürdürdü, şimdi Hükümet bu kararname ile tüm yetkiyi merkezde toplamış oldu. Bundan sonra kent ve doğa yağmacılarının önünde hiçbir engel kalmayacaktır. Kentsel dönüşüm ve HES kararlarını idare alacak, bunun uygunluğunu da yine kendileri denetleyecektir.



Bu şekilde ülke kazanma hırsının insafsız ellerine terk edilmiş olmaktadır. Bazı şeylerin değeri para ile ölçülemez. Bunların başında bizi bu toprakların sahibi yapan kültür varlıklarımızdır. Aynı şekilde tabiat varlıkları ve çevre de hepimizin, gelecek kuşakların ve diğer canlılarındır. Bütün bunların kazanma hırsı ile yağmalanması kabul edilemez. Ak Parti Hükümetini uyarıyoruz. Seçilmiş olmak, seçmenin % 50 desteğini almış olmanız size kültür ve tabiat varlıkları üzerinde mutlak tasarruf hakkı vermez.

Yanlış yapıyorsunuz, kazanma hırsının esiri oluyorsunuz, ülkeyi yağmalıyor, yağmalatıyorsunuz. Bundan elli yıl sonra, yüz yıl sonra döneminize bakacak olanlar sizi ne diye anacaklar; sadece TOKİ’nin F Tipi konutları, ayrılmış yollar, köprüler ve kanallarla mı anacaklar? Hep büyük(!) şeyler yapıyorsunuz. Peki, estetik nerede, özgünlük nerede, güzellik nerede, hukuk nerede, hak nerede? Hani medeniyet iddianız vardı; büyük binalar ve alışveriş merkezleri yapmak mı sizin medeniyet anlayışınız" dedi.





'O yörenin halkına sorun'



Başbakanı ülkenin zenginlikleri konusunda uyaran Bekaroğlu, "Yanlış yapıyorsunuz; bu yoldan dönün. Sayın Başbakan siz ülkeyi yönetin diye seçildiniz. Ülkeyi yönetmek ülke zenginlikleri üzerinde mutlak bir şekilde tasarrufta bulunmak değildir. Siz kral değilsiniz, kral yetkileri ile donanmaktan vazgeçin. Toplumu, bu toplumun yetiştirmiş olduğu uzmanları küçümsemeyin, yönetirken onlarla paylaşın. Kültür varlıkları ve tabiat varlıkları üzerinde tasarruf kullanırken onların gerçek sahipleri olan insanlara, o yörenin halkına sorun" ifadesini kullandı.





