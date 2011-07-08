Bekaroğlu: Başbakan, Ergenekon tutukluları için geri adım atmaz







Hülya Karabağlı



T24 /Ankara - Has Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Mehmet Bekaroğlu, AKP, CHP ve BDP arasında kilitlenen siyaset mamasında ara seçim ve genel seçim seçeneklerinin olduğunu söyledi. Başbakan Erdoğan’ın Ergenekon tutukluları konusunda geri adım atmayacağını anımsatan Bekaroğlu, “CHP çıkmaza girmiştir. Ya, 'Hata yaptım’ diyecek ve içeri girecek. Ya da TBMM Başkanı Çiçek’in yasal düzenleme yapılacağına ilişkin sözlerini bahane ederek yemin edecek. Yoksa, çok zor durumda."









Meclis’in, başbakan aksini söylese de ana muhalefet partisi olmadan çalışmasını zor olarak nitelendiren Bekaroğlu’nun T24’e değerlendirmeleri şöyle:





SEÇİM KARARI ALINABİLİR: Başbakan Meclis için ‘bu şekilde devam ederiz’ diyor ama bu mümkün değil. Hele anayasa değişikliği gibi Türkiye’nin geleceğini şekillendirecek bir parlamento ana muhalefetsiz ve BDP’siz olmaz. Ara seçim de olabilir. Ya da hükümet seçim kararı alabilir.



ERGENEKON TUTUKLULARINA ÖZEL YASA:AKP, Ergenekon soruşturmalarını etkileyecek bir düzenlemeye izin vermez. Haberal ve Balbay için yapılacak düzenleme diğer Ergenekon ve Balyoz tutuklularına da yol açabilir. Kişilere özel bir düzenleme yapılmaz. CHP ya ‘hata yaptım’ diyecek ve içeri girip yemin edecek. Ya da TBMM Başbakanı Çiçek’in önerisini bahane ederek yemin edecek.



BDP PAZARLIK YAPAR: BDP’nin seçimi boykot etmesi anlaşılır bir şey. Geleneklerinde böyle bir şey var. BDP bir şekilde bir direniş hareketi. Kürt sorununun çözümü için parlamentoyu işaret ediyorlar. BDP pazarlık yapar. TBMM Başkanı ile görüşmeler sürüyor. İmralı ile görüşmeleri var. Öcalan’ın bir açıklaması ile Meclis’e gelirler.



CHP’YE GEÇMİŞ OLSUN: CHP, devleti kurduğunu iddia eden bir parti. Böyle bir partinin, ‘parlamentoyu ortadan kaldırmakla’ suçlanan iki milletvekilinin tahliye edilmemesi gerekçesiyle izlediği tavır anlaşılabilir bir şey değil. CHP’nin bundan sonra atacağı bir adım yok. Her şey iktidar partisinin atacağı adımlara bağlı.



ERDOĞAN GERİ ATMAZ: Başbakan, Ergenekon davasına ilişkin tutumundan geri adım atmaz. Meydanlarda seçmenine söz vermiştir. Mustafa Balbay, Mehmet Haberal, Engin Alan’ın salıverilmesi AKP’nin varlık nedenini ortadan kaldırır. Başbakan bunu yapmaz.





