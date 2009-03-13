Bekaroğlu: AKP, Ergenekon'u kullanacak

Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Bekaroğlu, Ergenekon soruşturmasının yerel seçimlere araç edileceği iddiasında bulundu. Bekaroğlu, “AKP, seçime birkaç gün kala 28 Şubat döneminin kudretli bazı simalarını ve bazı ünlü gazetecileri göz altına aldırtacak, bu hareketiyle seçimleri kurtarmaya çalışacaktır” dedi.





Bekaroğlu, Taksim Meydanı'nda yaptığı basın açıklamasında, ''12 Mart 1971'de, dönemin Süleyman Demirel hükümetine muhtıra verildiğini'' ifade ederek, ''Demirel'in muhtıraya karşı direnmek yerine şapkasını alıp gittiğini'' öne sürdü.



''12 Martın 27 Mayıs 1960'daki darbenin, 27 Mayısın ise 1909'da Makedonya'da örgütlenen ve 'Serez çetesi' olarak bilinen bir cuntacı grubun devamı olduğunu'' iddia eden Bekaroğlu, ''Türkiye'nin 100 yıldır bir türlü bu çetelerin tasallutundan kurtulamadığı'' görüşünü savundu.



Bekaroğlu, ''bu grubun, bazen meşru bir başbakanı 'bebek/köpek davası' ile darağacında katlettiğini, bazen meclise zorla cumhurbaşkanı dayattığını, bazen de 500 bin kişiden fazla insanı gözaltına alıp insanlık tarihinin ender göreceği Mamak, Metris ve Diyarbakır zindanlarında işkenceye tabi tuttuğunu'' öne sürdü.



Bekaroğlu, ''Bugün konuşulan 'Ergenekon terör örgütü'nün de bu geleneğin NATO/Gladyo ile takviyeli şeklinden başka bir şey olmadığı'' iddiasını dile getirdi.



'AKP ya ben ya Ergenekon diyecek'



Mehmet Bekaroğlu, ''AKP'nin gerek dayandığı sosyolojik taban, gerek içinden çıktığı siyasi gelenek itibarıyla darbe ve darbecilerle ontolojik bir ayrım içinde olması gerektiğini, ancak AKP'nin bugün darbe ve darbeciler konusunda samimi davranmadığını'' iddia ederek, şu görüşleri savundu:

''Asıl şaşırtıcı olan AKP'nin tutumudur. 'Ya ben ya Ergenekon' diyerek bu önemli konuyu gündelik siyasete malzeme etmektedir. Aslında AKP'nin kendisi de bir darbenin sonucunda kurulmuştur. 28 Şubat süreci sona erdiğinde ya da Ergenekon türü darbeci zihniyetler tasfiye edildiğinde konjonktür partisi olan AKP'ye de yol görünecektir.



'Önemli isimleri gözaltına aldıracak'



Yerel seçimlerde sıkışan AKP, öyle tahmin ediyorum ki, seçime birkaç gün kala 28 Şubat döneminin kudretli bazı simalarını ve bazı ünlü gazetecileri gözaltına aldırtacak, bu hareketiyle seçimleri kurtarmaya çalışacaktır. Seçimlerden sonra ise gözaltına alınanlar bir şekilde Koşuyolu Hastanesi üzerinden GATA Hastanesine geçip normal hayatlarına devam edeceklerdir. Yani Ergenekon soruşturması yerel seçimlere araç edilecektir.''

