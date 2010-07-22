Bekarlık daha masraflı

T24- İngiltere'de yapılan araştırmada bekar insanların masrafının, evlilere göre daha fazla olduğu ortaya çıktı.





Buna göre bekarlar hayatları boyunca, evli çiftlere göre 388 bin 822 dolar fazla para harcıyor.

Ev kiralarını, yemek giderlerini, vergilerini kendileri ödeyen bekarlar, aldıkları banka kredilerini de tek başlarına ödüyor. Çiftler, birçok alanda çeşitli indirimlerden yararlanırken tek başına yaşayanlar için herhangi bir indirim söz konusu olmuyor. Örneğin tatillerde, tek kişilik bir odanın fiyatı çoğu zaman iki kişilik bir odada kişi başına düşen fiyattan daha yüksek oluyor. Avrupa'da nüfusun yüzde 29'unu oluşturan bekarların yüzde 60'ı çiftlerin hayat tarzının kendilerinden daha iyi olduğunu düşünüyor.