Bekarlığa veda partisine özel harekatlı polis müdahalesi; 14 gözaltı

Afyonkarahisar'da bir fabrikanın bahçesinde düzenlenen 'Bekarlığa veda partisinde' havaya ateş açılması nedeniyle polis 14 kişiyi gözaltına aldı. Fabrikaya özel harekat polisi ve zırhlı araç da sevk edildi.

Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi'ndeki dün gece bir sucuk fabrikası sahibinin oğlu, yakında evlenecek arkadaşı için fabrika bahçesinde diğer arkadaşlarının da katıldığı bekarlığa 'Veda partisi' organize etti. Alkollü eğlencede iddiaya göre gecenin ilerleyen saatlerinde silahlarla havaya ateş açıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine polis ekipleri sevk edildi.

Silah sesleri üzerine takviye ekipler istendi. Bunun üzerine fabrika önüne çok sayıda polis ve özel harekat ekipleriyle zırhlı araç sevk edildi. Polis gruptan 14 kişiyi gözaltına aldı. Olay yerinde yapılan incelemede çok sayıda boş kovan bulundu. Polis merkezinde işlemleri tamamlanan 14 kişi daha sonra serbest bırakıldı. (DHA)