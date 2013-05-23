Çek Cumhuriyeti’de ulaşımdan sorumlu bir şirket bekar insanları kaynaştırmak için özel trenler yaptı. Ropid adlı şirket ülkenin başkenti Prag’da yaşayan bekarlara özel ‘aşk treni’nin yakında raylar üzerinde olacağını açıkladı.

‘Aşk treni’ metrosu sabah saatlerindeki yoğunluğun ardından özel bir vagonda yeni birileriyle tanışmak isteyen bekarları ağarlayacak.

Şirket sözcüsü Filip Drapal, fikrin arabada yapılamayan aktivitelerin toplu taşıma araçlarında yapılabileceğini göstermek için ortaya çıktığını belirtti.

ntvmsnbc'nin Der Spiegel’e dayandırdığı haberine göre, yıl sonunda metro seferinin başlaması planlanıyor.