Bekarlara 'chat' yasağı

İran, internet sansürlerine bir yenisini daha ekledi. Ülkenin dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, yayınladığı fetva ile bekarların birbiriyle internet üzerinden sohbet etmesini yasakladı.

Deutsche Welle Türkçe'nin El Arabiya gazetesine dayandırdığı habere göre, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, internet sayfası üzerinden bir fetva yayınlayarak, evli olmayan kadın ve erkeklerin internette sohbet etmelerini yasakladı.

Hamaney'in kendi internet sayfasındaki fetvada, bekar kadın ile erkek arasındaki sohbetin, 'ahlaksızlık' olduğunu gerekçe göstererek, sohbetin derhal yasaklanacağını ifade edildi. Ruhani liderin fetvası, internet sayfasının İngilizce ve Almanca versiyonlarında ise yeralmadı.

Hamaney'in fetvası özellikle de akıllı telefonlar üzerinden kullanılan sohbet programlarını kapsıyor. İran Siber Suçlarla Mücadele Birimi geçen hafta sonu, akıllı telefonlardaki Viber ve Tango gibi sohbet uygulamalarının yasaklanacağını duyurmuştu. Hamaney'in fetvası da bu uygulamaya destek verdiğini gösteriyor.

İran yönetimi 2009 yılındaki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından başlayan protesto gösterileri üzerine ülkede, Facebook, Twitter ve benzeri tüm sosyal medya platformlarını yasaklamıştı. Rejim karşıtları bu platformları bilgi paylaşımı amacıyla kullanıyordu. El Arabiya gazetesi milyonlarca kullanıcının Proxylerle sansürü deldiklerini ve gizli yollardan internet uygulamalarını kullandıklarını öne sürdü.