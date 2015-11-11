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Ekonomi

Bekârlar Günü'nün ilk saatinde satışlar 3,9 milyar doları buldu

“Tüm Dünya 11 Kasım’da Çin tüketiminin gücüne tanıklık etti”

11 Kasım 2015 10:16

Türkiye’de kullanıcıların da alışveriş yapmak için tercih ettiği, Çin’in sanal alışveriş sitesi Alibaba, her yıl 11  Kasım’da kutlanan ‘Bekarlar Günü’nün ilk saatinde 3,9 milyar dolarlık satış yaptı. Şirketin genel müdürü Daniel Zhang, “Tüm Dünya 11 Kasım’da Çin tüketiminin gücüne tanıklık etti” dedi.

BBC Türkçe'nin haberine göre dünyanın en büyük sanal etkinliği olarak kabul edilen bekarlar Günü’nde geçen yılın ilk saatinde satışları yaklaşık milyar doları bulmuştu. Bu sene, ilk sekiz dakikada 1 milyar dolarlık satış yapıldığı duyuruldu.

Şirket bu yıl, 40 binden fazla tüccarın ve 25 farklı ülkeden 30 bin markanın internet sitesi üzerinden satış yapacağını duyurdu.

Şirketin alışveriş uygulaması Taobao'yu günün ilk saatlerinde yaklaşık 130 milyon kullanıcı ziyaret etti.

Alibaba'nın genel müdürü Zhang, 24 saatlik alışveriş maratonunda tüketicileri her saat başı bir sürprizin beklediğini söyledi.

İnternet sitesi, günün ilk saatinde cep telefonundan da 27 milyondan fazla satış yapıldığını belirtti.

Etkinliğin başında firma dört saat boyunca Çin televizyonlarının ünlü isimleri ve James Bond karakterini canlandıran aktör Craig'in katılımıyla bir eğlence düzenledi.

Etkinliğe, aktör Kevin Spacey de House of Cards dizisindeki karakteri Frank Underwood kılığında katıldı.

Spacey iki dakikalık video kaydında Çinli tüketicilere 'Mutlu Bekârlar Günü' dileğinde bulundu.

Alibaba, elektronik cihazlardan kozmetik ürünlerine çok çeşitli malların satıldığı bu günde yaklaşık 1,7 milyon kurye, 400 bin araç ve 200 uçakla teslimatın yapılmasını öngörüyor.

 

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