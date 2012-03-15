Bekârım, kimseye hesap vermem

T24- Hadise “Aşk Kaç Beden Giyer” albümünün üçüncü klibini ablası Hülya Açıkgöz’ün yönetmenliğinde “Mesajımı Almıştır O” isimli şarkıya çekti

Milliyet'ten Seçkin Şenvardar'ın haberine göre, Hadise, çekimler sırasında son dönemde özel hayatıyla ilgili gündeme gelen iddialara da yanıt verdi. Otelinin açılışında sahne aldığı evli iş adamı Mübariz Mansimov’la aşk yaşadığı söylentileriyle ilgili ilk kez konuşan Hadise, “Tabii ki kendisini tanıyorum, otelinin açılışında sahne almıştım. Tabii ki konuşuyoruz. Ama her konuştuğumuz insanla aşk yazılmasının anlamı yok. Tarkan için da ‘Çok yakışıklı’ dedim. Onunla da aşk yazıldı. İlişkim varsa emin olun saklamam. Çünkü bekarım ve kimseye verilecek hesabım yok” dedi.



Eskişehirli futbolcu Sezgin Coşkun ile de geçen hafta aynı otele girerken görüntülenen Hadise, adı geçen kişiyi tanıdığını reddetti. Hadise, şöyle konuştu: “O ses Türkiye ekibiyle Van’a gitmeden önce yurtdışındaydım ve konserlerim vardı. Ardından dönünce de evimin iç dekorasyonunu yaptırdığım için otele yerleştim. Zaten o otelde bir haftadır kalıyordum. Ben o kişiyi tanımıyorum. Bu konu hakikaten kapanabilir.”