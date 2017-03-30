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Dünya

Bekâretini 9 milyon TL'ye sattı!

18 yaşındaki Kefren, Hong Konglu bir iş adamıyla ilk kez cinsel birlikteliğini yaşamak için anlaştı

30 Mart 2017 20:40

Rumen Alexandra Kefren, ailesine ev almak için bekâretini 2.3 milyon euro'ya (Yaklaşık 9 milyon TL) sattığını açıkladı.

İngiliz The Mirror gazetesinin haberine göre; Romanya'da yaşayan ve geçtiğimiz aylarda bekaretini satışa çıkardığını açıklayan Alexandra Kefren, bu kez de uluslararası magazin basınının gündemindeydi.

"'Ahlâksız Teklif' filminden esinlendim"

18 yaşındaki Kefren, geçen Kasım ayında İngiliz televizyonu ITV'de yayımlanan "This Morning" programına çıkarak, bekâretini satmak istediğini söylemişti.

"Indecent Proposal" (Ahlaksız Teklif) filminden esinlendiğini söyleyen Kefren, alacağı parayla ailesine bir ev almak istediğini açıklamıştı.

Hong Konglu bir iş adamıyla anlaştı!

Kefren, Hong Konglu bir iş adamıyla 2.3 milyon Euro (Yaklaşık 9 milyon TL) karşılığında ilk kez cinsel birlikteliğini yaşamak için anlaştı.

Bu anlaşmanın Almanya merkezli bir eskort sitesi aracılığıyla gerçekleştiği belirtildi.

Kefren, "Çok fakir bir ülkede yaşıyorum. Bu yüzden anne babama yardım etmem lazım" diyerek, aldığı kararı savunmuştu.

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