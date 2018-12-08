Bekaretini 10 milyon liraya satışa çıkardı

İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan 18 yaşında Jade, kendi ifadesiyle 'daha iyi bir geleceğe sahip olmak' için bekâretini 1.5 milyon sterline, yani Türk parasıyla 10 milyon TL'ye satışa çıkardığını duyurdu.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, kendisini tek başına yoksulluk içinde büyüten annesinin borçlarını ödemek için böyle bir karar verdiğini söyleyen Jade, “Annesinin kendisine sürekli derslerine odaklanmasını söylediği için hiç erkek arkadaşının olmadığını” söyledi.

Jade, ayrıca ileride kendi işinin sahibi olmayı, dünyayı gezmeyi ve hayır kurumu kurmak için böyle bir karar aldığını ifade etti.

Kendisine talep ettiği parayı veren kişiye doktordan aldığı bekaret belgesini vereceğini söyleyen Jade, bir aktör, iş adamı veya futbolcu ile ilk ilişkisin yaşamak istediğini ve birlikte olduğu kişiden kendi işini kurmak için gereken bilgileri alabileceğini ümit ettiğini söyledi.