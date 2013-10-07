'Bekaretimi 8 yaşında kaybettim'

Rihanna'nın eski sevgilisi ünlü R&B yıldızı Chris Brown, bekaretini 8 yaşında kaybettiğini söyledi.

The Guardian'a röportaj veren Brown, cinsel hayatıyla ilgili bir itirafta bulundu.

Bekaretini 8 yaşındayken kaybettiğini söyleyen Brown, birlikte olduğu kişinin 14-15 yaşlarında olduğunu söyledi.

Çocukluk yıllarını Virginia'da geçiren şarkıcı, "Öyle bir yer için sıradışı bir durumdu" dedi. Yaşı kendisinden büyük kuzenleriyle çok fazla porno film izlediğini söyleyen Brown, kendisini çocuk yaşta böyle bir deneyime izlediği filmlerin hazırladığını söyledi.

Ünlü şarkıcı "Bu sayede 8 yaşında böyle bir deneyim yaşayabilecek kadar bir şeyler öğrenebiliyorsunuz ve bu sizi geleceğe hazırlıyor. Böylece yatakta en iyisi olabilirsiniz" şeklinde konuştu.