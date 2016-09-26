Bekareti bozmayan tecavüz 'basit cinsel saldırı' sayıldı

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde zihinsel engelli kadına tecavüz ettiği iddiasıyla görülen davada mahkeme olayı "bekâreti bozmayan tecavüzü 'basit cinsel saldırı" olarak gördü.

Hürriyet'ten İsmail Saymaz'ın haberine göre, muayenede genç kadının hamile olduğu anlaşıldı. M.K. ifadesinde, 23 ve 26 Temmuz 2015'te biri ahırda, diğeri evde olmak üzere iki kez komşusu Abdusselam Müminoğlu'nun tecavüzüne uğradığını anlattı. Suçu kabul eden ve tutuklanan Müminoğlu'nun ağır ceza mahkemesinde açılan davası, geçen 6 Eylül'de bitti.

'Organ sokma değil, sürtünme yolu'

Gerekçeli kararda, Fırat Üniversitesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanlığı'nın 28 Mart 2016'da hazırladığı rapora göre, bir kız çocuğu dünyaya getiren mağdurenin bâkire olduğu ifade edilerek şu hüküm verildi:

"Sanık ahırda organ sokma ihtiyarı varken yapmadığından, esasen organ sokma değil sürtünme yolu ile tatmin olma amacının bulunduğu, buna göre, 2015 yılı Temmuz ayı içerisinde, bu nitelikteki fiilin anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği bulunmayan ve kendini savunamayacak derecede malul mağdur M.K. ile iki seferinde evlerinin yanında bulunan ahırda ve bir seferinde de evlerinde olmak üzere, üç farklı zamanda, mağdurun hamile kalmasına sebep olacak şekilde sarkıntılık düzeyini aşarak cinsel organ sürtmek ve kıyafetlerini çıkarıp mahrem bölgelerini okşamak suretiyle birlikte olarak mağdurenin vücut dokunulmazlığını ihlal ettiği ve mağduru bu amaçla iki defa ahıra götürerek hürriyetinden yoksun bıraktığı anlaşılmıştır."

7 yıl hapis

Yargılama sonunda, sanığa 'basit cinsel saldırı' suçundan 7 yıl hapis cezası verildi. Bu suç engelli kişiye karşı işlendiği için ceza 10 yıl 6 aya çıkarıldı. Birden çok kez suç işlendiği için ceza 12 yıl 13 ay 15 gün hapse yükseltildi, ayrıca 'hürriyetten yoksun kılma' suçundan da 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.







