'Bekaret tabusu'na yapay kızlık zarı

T24- Pınar Öğünç, yapay kızlık zarı olarak satılan "kırmızı boya torbalarını" yazdı. Satıcılarının "namus cinayetleri"ni dahi reklamlarına taşıdığı ürünü, kadınlar "bekaret tabusunu" aşmak için kullanıyor.



Pınar Öğünç'ün Radikal gazetesinde yayımlanan (13 Kasım 2010) yazısı şöyle:

Yapay kızlık zarı yapay beyin





Kızlık zarı dikimi gibi bir faaliyet ne vakittir hayatımızda; hiç yeni sayılmaz. Üstelik seneler içinde yapan yerlerin sayısı artmış da artmış. “Hymenoplasti kızlık zarı dikimi işlemi beraberinde büyük bir sorumluluk getirmektedir, bazı hastalar için sadece mutluluğu etkileyebilecek bir engelken, günümüz sosyolojik koşullarında namus cinayetleri için neden olabilmektedir” cümlesinin geçtiği klinik ilanları mevcut.



‘Yapay kızlık zarı’ denilen mefhumun nasıl piyasalaştığına uyanmamı sağlayan ise Habervesaire adlı sitede Görkem Keser’in yazdığı yazı oldu. Keser, ismini gizleyerek ürünün ithalatçılarından biriyle görüşmüş. Genelde satış online yapılıyor ve gerçekten yüz binlerce site var…



İlişkiden 20-30 dakika kadar önce vajinaya yerleştirilen bir tür kırmızı boya torbası söz ettiğimiz. Bir süre sonra dışındaki madde eriyor ve boya vajinadan dışarı akıyor. Satış yapılan kimi sitelerde “Zarın yırtılması sırasında kadın utangaç davranırsa ürünün etkisi daha gerçekçi olur” kadar fütursuz tavsiyeler de var. Fütursuzluk, erkeği kandırmak üzerine oynanan bu piyesi bu kadar açık etmesinde.



Bunlar gerçek yorumlar mıdır asla emin olamayız, ama harfi harfine alıntılayalım, “Bence çok güzel bi ürün erkek arkadaşım anlamadı bile, herkese tavsiye ediyorum”, “Memnunietimi yazmak içn sabrsızlandm! kesinlikle çok inandırıcı oldu!! çk memnn kaldm.

bi aksilik olck die ck heyecanlandm ama öyle basit ve inandrcydıki”, “Çok teşekkür ediyorm aynı gün kargo geldi size de belirttm gibi o gün bana lazımdı hayatımı kurtardınız” şeklinde kullanıcı yorumları eklenmiş.



Satıcılarda bambaşka bir yaklaşım da, bunu bir fantezi ürünü olarak pazarlamak. Keser’in görüştüğü satıcı da “Bu ürün fantezi içeriklidir. Fakat insanlarımız karşındakini kandırmak için de bu ürünü kullanabiliyor. Bunu engellemem mümkün değil” diyor. Vicdanının rahat olup olmadığı sorulduğunda kafası net: “Evlilik cüzdanını görmeden kondom satan eczaneci rahat uyuyorsa ben de rahat uyuyabilirim diye düşünüyorum”. Hatta “Ekmek bıçağı üreten firmayı, bıçaklanan insanlar yüzünden yuhalamıyorsak bana da bunun yapılmasına gerek yok” diyor.



Şimdi ‘Böyle fantezi mi olur?’ diyerek kendimi okur fantezi mailleri arasında bulmak istemiyorum. Hatta bu yazıyı da fikren tıkanıp kaldığım orta bir yerden yazıyorum. ‘Yapay kızlık zarı’ satılan sitelerin forumlarında “Arkadaşlar ben evleneceğim kişiyle yapıcam, eger kan gelmezse beni öldürür, yüzde yüz etkisi var mı, cevap verin acil lütfen…” gibi çaresiz bir çağrıyla karşılaşmak da mümkün. Fiyatı 50-60 TL civarında olan bu kırmızı boya mekanizması gerçekten hayat kurtarmış da olabilir. Bir film hilesi, bir hayat hilesi ama neticede bir kadının hayatı…



Yapay beyin hücresi geçen yıl üretildi, ama yapay beyin için verilen tarih 2018. Sekiz seneden çok daha uzun görünüyor aradaki mesafe…