"Bekara ev yok" diyene 15 bin lirayı bulan ceza kapıda

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), bir kadına medeni hâlinden dolayı evini kiralamak istemeyen ev sahibi ve emlakçıya idari para cezası kesti.

Emsal olan bu karardan sonra artık bekâra, öğrenciye ev kiralamayanlara bin ile 15 bin lira arasında ceza kesilebilecek.

Habertürk'ten Erdem Aktürk'ün haberine göre, TİHEK, milyonlarca ev sahibini ilgilendiren emsal bir karara imza attı. Dul bir kadına evini kiralamak istemeyen ev sahibine ayrımcılık yasağını ihlalden dolayı 2 bin lira idari para cezası kesildi. Kiralama işlemine aracılık eden emlakçıya da ihlal nedeniyle bin lira ceza verildi. Bu karar, ayrımcılık yasağının ihlali konusunda verilen ilk karar olarak kayda geçti.

"Birçok ilan değişecek"

Ev bulma konusunda en çok zorlanan kesimlerden biri olan öğrencilerin sokakta kalma kâbusuna da hukuk engel olacak. Bundan böyle, bekâra, öğrenciye ev kiralamayan ev sahiplerini, vatandaşlar TİHEK'e, doğrudan ya da kaymakamlık ve valilikler aracılığıyla şikayet edebilecek.

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